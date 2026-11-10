Demonstran Desak Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Wakil Presiden

Sekitar 40 demonstran dari Aliansi Rakyat Menggugat menuntut mundur Gibran Rakabuming Raka. Dialog ditolak, DPR menunggu keputusan MA terkait ijazah.

Demokratasi di Jakarta mengalami sorotan ketat ketika sekitar empat puluh demonstran dari Aliansi Rakyat Menggugat dan Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat berkumpul di depan gerbang belakang Istana Wakil Presiden pada Senin, 9 November 2026. Kelompok ormas ini secara tegas menuntut agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya dengan segera. Aksi tersebut berlangsung tertib namun menunjukkan penolakan keras terhadap mekanisme dialog yang ditawarkan oleh pihak istana.

Tolak Dialog Istana Wapres

Tenaga eksekutif Istana Wakil Presiden melalui Plt Sekretaris Al Muktabar menegaskan bahwa pemerintah memandang penyampaian aspirasi ini sebagai bagian esensial dari demokrasi bangsa Indonesia. Al Muktabar menyatakan bahwa Presiden keponakan Presiden Joko Widodo ini sangat menghormati hak rakyat untuk menyuarakan pendapat, meskipun ia tidak memahami sepenuhnya alasan penolakan demonstran untuk masuk ke dalam ruangan. Upaya komunikasi kondusif yang ditawarkan berupa undangan diskusi langsung di dalam gedung tetap ditolak mentah-mentah oleh para demonstran yang berada di Jalan Kebon Sirih.

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Konteks Hukum Putusan Mahkamah Agung

Tuntutan mundur ini muncul dalam konteks perdebatan panas seputar legalitas ijazah pendidikan menengah atas Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Agung telah membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi dasar pendaftaran calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pembatalan ini dilakukan secara resmi pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan menjadi pukulan signifikan terhadap legitimasi pendidikan formal kandidat yang sedang menjabat.

Posisi Fraksi Politik DPR

Sehari menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 10 November 2026, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai fraksi mulai bersuara keras. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa parlemen saat ini belum mengambil sikap kelembagaan resmi karena pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan atau rapat Badan Musyawarah. Dasco menegaskan bahwa mereka masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah hukum apa pun di lembaga legislatif.

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Proses Legislasi dan Mekanisme Pemakzulan

Berdasarkan informasi dari Ketua Harian Partai Gerindra tersebut, komunikasi lintas fraksi mengenai usulan hak angket maupun wacana pemakzulan masih berada pada tahap penjajakan diskusi nonformal. Proses-proses formal menurut peraturan tata tertib parlemen hanya dapat dijalankan secara resmi setelah masa sidang secara resmi bergulir besok. Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyikapi dinamika ini pada waktu yang tepat sesuai prosedur yang berlaku.

Penyanggahan Resmi dan Bukti Pendidikan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan memiliki bukti kelulusan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh. Dalam pernyataannya pada Rabu, 7 Oktober 2026, ia menekankan logika bahwa mustahil bisa melanjutkan kuliah ke jenjang S-1 di Singapura jika belum lulus SMA. Keputusan ini keluar tiga pekan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai sertifikat pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan SMA di Indonesia.