Demokrat Anggap Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Ideal

Fraksi Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen 4 persen sudah ideal dan proporsional. Pembahasan RUU Pemilu masih berlangsung dengan berbagai usulan terkait ambang batas, namun Demokrat belum menetapkan angka pasti yang akan diusulkan.

Fraksi Partai Demokrat menyatakan pandangan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* (PT) yang saat ini berlaku, yaitu 4 persen, sudah merupakan angka yang ideal dan proporsional.

Pernyataan ini disampaikan oleh Herman, seorang anggota fraksi Demokrat, kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 25 April 2026. Menurutnya, angka tersebut merupakan batas yang wajar dan tidak memberatkan partai politik yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu. Meskipun demikian, Partai Demokrat belum menetapkan secara pasti angka yang akan mereka usulkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang berlangsung.

Herman menjelaskan bahwa mereka masih merujuk pada peraturan sebelumnya dan berusaha mencari angka yang tidak terlalu memberatkan namun tetap memberikan batasan yang pas bagi partai-partai politik. Ia menambahkan bahwa proses penentuan angka ini memerlukan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek agar regulasi yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan adil. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyoroti proses pembahasan RUU Pemilu yang masih dalam tahap pengkajian oleh masing-masing partai politik.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah besaran ambang batas parlemen yang dianggap ideal untuk sistem pemilu di masa depan. Dasco menanggapi munculnya usulan angka PT yang lebih tinggi, berkisar antara 6 hingga 8 persen, dengan menyatakan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final. Ia menegaskan bahwa DPR akan mempertimbangkan berbagai masukan dari partai politik dan masyarakat dalam menentukan angka yang paling tepat.

Dasco juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar ambang batas yang ditetapkan tidak memberatkan partai-partai politik yang lebih kecil, namun tetap efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian dan memastikan stabilitas pemerintahan. Ia juga menyampaikan bahwa proses pembahasan RUU Pemilu akan dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Menurutnya, pembahasan yang tergesa-gesa justru berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang optimal dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pengkajian dan simulasi yang komprehensif.

Ia berpendapat bahwa jika pembahasan dilakukan terlalu dekat dengan waktu Pemilu, undang-undang yang dihasilkan cenderung kurang baik karena kurangnya waktu untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam. Sebaliknya, jika pembahasan dimulai jauh-jauh hari, masih ada waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil pengkajian dan simulasi. Dasco juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pakar pemilu, dan masyarakat sipil, dalam proses pembahasan RUU Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan sistem pemilu yang ideal. Ia berharap bahwa melalui proses pembahasan yang transparan dan partisipatif, RUU Pemilu dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Dasco menambahkan bahwa tujuan utama dari RUU Pemilu adalah untuk menciptakan sistem pemilu yang adil, jujur, dan transparan, serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab





