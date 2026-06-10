Demo Unik Protes Program MBG, Massa Bawa Alat Dapur dan Segel Kantor BGN

Puluhan demonstran menggelar aksi unik di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dengan membawa alat dapur seperti panci dan ompreng sebagai bentuk protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga melakukan aksi teatrikal menyegel kantor BGN dengan tali kuning hitam, menandakan bahwa operasional kantor tersebut layak dihentikan. Aksi ini mendapat dukungan dari pengendara motor yang ikut membunyikan klakson.

Sejumlah demonstran menggelar aksi protes unik di depan kantor Badan Gizi Nasional ( BGN ) pada hari Senin. Mereka membawa berbagai alat dapur seperti panci dan ompreng sebagai simbol ketidakpuasan terhadap program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) yang dinilai bermasalah.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan menyegel pintu kantor BGN menggunakan tali kuning hitam, tanda bahwa operasional kantor tersebut layak dihentikan. Aksi ini sontak menyedot perhatian pengendara kendaraan bermotor yang terjebak macet di lampu merah di sekitar lokasi. Para demonstran menyuarakan tuntutan agar program MBG segera dihentikan karena dinilai tidak efektif dan banyak menimbulkan masalah. Mereka juga mengkritik adanya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.

Salah seorang pengendara motor yang ikut terlibat dalam aksi tersebut berteriak, 'MBG nggak guna, hentikan programnya! MBG nggak guna, lebih penting pendidikan!

' sambil mengangkat tangan dan membunyikan klakson. Dukungan spontan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap program MBG semakin meluas. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang terjadi di berbagai kota terkait program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung, ditangkap dalam kasus korupsi tata kelola MBG.

Nanik Deyang kemudian ditunjuk sebagai kepala BGN yang baru, didampingi Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai wakilnya. Namun, berbagai persoalan seperti keracunan massal dan dugaan penyimpangan dana terus membayangi program ini. Masyarakat dan sejumlah pihak menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas pangan hingga tata kelola dapur, sebelum program dilanjutkan. Demonstrasi ini menjadi pengingat bahwa program yang menyasar perbaikan gizi nasional harus dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi tinggi





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MBG Demo Alat Dapur Segel BGN

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