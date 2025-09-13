Demo Massal Anti-Korupsi dan Aksi Pro-Hak terhadap Rasisme Siap Menggempur Australia

Warga Australia akan menggelar dua aksi besar pada Sabtu (13/9/2025). Demo pertama berfokus pada tuntutan menentang korupsi di pemerintahan, sementara aksi kedua bertujuan untuk menentang rasialisme dan fasisme.

Warga Australia bersiap untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 12 kota pada Sabtu (13/9/2025), mulai pukul 12.00 waktu setempat. Beberapa kelompok masyarakat sipil mengorganisir unjuk rasa ini dengan tujuan utama melawan korupsi di pemerintahan. Aksi ini akan dilakukan di Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Hobart, Grafton, Katoomba, Mackay, Melbourne, Perth, dan Sydney.

Jaringan Australia Unites, yang bertugas sebagai wadah penghimpunan berbagai kelompok penyelenggara demo, menyebutkan beberapa tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut. Mereka menuntut pembatalan larangan RUU media sosial, perlindungan data pribadi, penolakan perjanjian pandemi WHO, serta aturan yang mendukung para petani.Tuntutan lain yang diajukan oleh para demonstran meliputi permintaan pemerintah untuk mengatasi krisis perumahan, biaya hidup yang semakin tinggi, reformasi politik, dan penghentian rasialisme. Selain aksi demonstrasi melawan korupsi, kelompok Aborigin dan pro-Palestina juga akan menggelar aksi terpisah yang dijadwalkan pada hari yang sama dengan tajuk 'National Day of Action against Racism and Fascism’. Mereka memandang aksi ini sebagai bentuk respons terhadap dugaan serangan kelompok neo-Nazi terhadap kamp komunitas Aborigin di Melbourne pada 31 Agustus lalu. Kedua pihak menegaskan bahwa aksi mereka akan berlangsung damai.Meskipun demikian, Kepolisian Negara Bagian Victoria memilih untuk bersiap anticipating kemungkinan kelompok ekstrem kanan maupun kiri memanfaatkan momentum unjuk rasa untuk memicu kerusuhan. Di bulan Agustus lalu, sempat terjadi bentrokan di Melbourne antara kelompok anti-imigrasi dan anti-fasis yang memaksa polisi menggunakan semprotan merica untuk memisahkan massa. Insiden serupa juga terjadi pada 31 Agustus ketika sekelompok pria berpakaian hitam terlibat perkelahian dengan warga di Camp Sovereignty, King’s Domain, setelah aksi demo bertemakan 'Reconciliation'. Kamp tersebut merupakan situs pemakaman yang menyimpan jenazah leluhur dari 38 klan Aborigin. Polisi telah menangkap 10 pria yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kelompok neo-Nazi atas dugaan penyerangan dan kerusuhan dalam insiden tersebut. ‘Kami tidak bisa menutup kemungkinan kelompok neo-Nazi kembali turun ke jalan, meskipun salah satu pimpinan mereka masih ditahan di penjara’, kata Kepolisian Negara Bagian Victoria.





