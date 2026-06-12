Demo Mahasiswa UI Kritik APBN, Alwi Farhan ke Semifinal Australia Open, dan Padatnya Agenda

Artikel ini mencakup tiga topik utama: aksi demo mahasiswa UI di Jakarta yang mengecam kebijakan fiskal pemerintah, prestasi Alwi Farhan di Australia Open 2026, serta tradisi Perang Pandan di Bali. Juga meliput persiapan Timnas Argentina dan kemenangan Korea Selatan di Piala Dunia 2026.

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) melakukan aksi demonstrasi di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). massa bergerak dari Jenderal Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) di sepanjang jalan MH Thamrin.

Selama aksi, terjadi konfrontasi dengan aparat keamanan, termasuk aksi saling dorong ketika部分学生试图打破警方的封锁线。示威者批评政府的经济政策，指责财政政策浪费且不透明, 特别提到了对Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)的管理不善。他们要求停止被认为加重国家财政负担的工程，如Makan Bergizi Gratis (MBG)和Koperasi Desa Merah Putih。 在体育方面，印尼羽毛球选手Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, 在澳大利亚公开赛2026的四分之一决赛中击败了中华台北的Lee Chia Hao, 比分为21-18, 21-15，晋级半决赛。他将面对来自香港的Jason Gunawan。另一位印尼年轻选手Moh Zaki Ubaidillah (Ubed)也取得了好成绩。 阿根廷国家队作为卫冕冠军，在美国Kansas City的训练营备战2026世界杯。Lionel Messi已经归队训练。教练Lionel Scaloni正在为对阵阿尔及利亚的Grup J首战准备战术。阿根廷队中既有年轻球员如Nico Paz，也有经验丰富的老将。阿根廷曾三次夺得世界杯冠军。 在巴厘岛，Karangasem县的Tenganan Pegringsingan村举行了传统的Mekare-kare (Mageret Pandan)仪式。这是对Dewa Indra的敬意。参与者用带刺的 pandan叶和藤制盾牌互相攻击。这一年度传统考验年轻人的坚韧和敏捷，通常在本地日历六月左右举行，作为Usaba Sambah节日的一部分，也吸引国内外游客。 在世界杯方面，韩国队赢得了2026世界杯A组的首场比赛（注：原文未详述对阵谁和比分）





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Demo Mahasiswa BEM UI APBN Alwi Farhan Australia Open Bulu Tangkis Argentina Piala Dunia 2026 Perang Pandan Bali

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