Ribuan demonstran Gen Z turun ke jalan di Berlin menuntut pengunduran diri Kanselir Friedrich Merz. Aksi serupa juga terjadi di kota-kota besar Eropa dengan berbagai kondisi.

Ribuan demonstran yang tergabung dalam gerakan kaum muda Gen Z Decides menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Berlin, Jerman, pada Sabtu (31/10/2026). Aksi ini menuntut pengunduran diri Kanselir Friedrich Merz secara langsung. Para peserta berkumpul di area dekat Gerbang Brandenburg, yang merupakan salah satu ikon utama di Kota Berlin. Aksi ini menjadi sorotan karena jumlah peserta yang sangat besar dan tuntutan politik yang kuat.

Kritik Terhadap Bantuan Jerman ke Ukraina

Para demonstran mengkritik kebijakan pemerintah federal yang dinilai terlalu mendukung militerisasi dan memberikan bantuan finansial serta militer kepada Ukraina. Salah satu pernyataan paling emosional disampaikan oleh seorang demonstran dari atas panggung. Ia mengatakan bahwa saat Merz mengirimkan miliaran euro ke Ukraina, ibu yang sedang sakit tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkannya. Pernyataan tersebut disambut dengan seruan dukungan dari sejumlah peserta lainnya di lokasi aksi.

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Sebuah spanduk putih berukuran besar bertuliskan merz harus mundur juga dibentangkan di tengah demonstrasi. Tindakan ini menunjukkan betapa kuatnya kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Peserta merasa bahwa kebutuhan domestik diabaikan demi kepentingan luar negeri. Hal ini menjadi inti dari kemarahan mereka terhadap pemerintah. Kritik ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mewakili sentimen masyarakat luas.

Jangkauan Aksi Demonstrasi di Seluruh Negeri

Menurut perkiraan panitia, lebih dari 177.000 orang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti aksi secara nasional. Demonstrasi digelar di lebih dari 30 kota di Jerman. Aksi terbesar diperkirakan berlangsung di Cologne dan Frankfurt am Main. Selain menuntut pengunduran diri Merz, para demonstran menyuarakan reformasi pendidikan dan pengendalian biaya hidup. Mereka juga menolak rencana pemberlakuan kembali wajib militer di Jerman. Panitia menyatakan seluruh aksi berlangsung damai dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

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Para demonstran juga menyampaikan solidaritas kepada gerakan protes kaum muda di Prancis, Belgia, dan Spanyol. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu yang diperjuangkan memiliki dimensi internasional. Kaum muda di berbagai negara Eropa tampaknya menghadapi tantangan yang serupa. Solidaritas ini memperkuat posisi tawar mereka di tingkat regional. Aksi ini bukan sekadar protes lokal, tetapi bagian dari gerakan yang lebih luas.

Konflik dan Kekerasan di Beberapa Kota

Di pusat Kota Frankfurt, sejumlah perusuh memecahkan kaca beberapa toko dan menjarah barang-barang di dalamnya. Mereka juga mencuri senjata dari sebuah toko senjata, yang kemudian berhasil ditemukan kembali oleh polisi. Polisi Frankfurt mengatakan melalui platform X bahwa sejumlah perusuh melemparkan bom molotov ke arah petugas. Aksi ini dilakukan setelah mereka sebelumnya menyerang petugas dengan batu dan botol. Polisi mencoba menenangkan situasi dengan tindakan tegas.

Di Cologne, polisi menghentikan lebih awal sebuah pawai demonstrasi. Hal ini terjadi setelah peserta menyalakan kembang api dan melemparkan batu ke arah petugas. Beberapa demonstran juga menutupi wajah mereka meskipun terdapat larangan tegas mengenai hal tersebut. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran dan memulihkan ketertiban. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah eskalasi kekerasan yang lebih jauh. Keamanan publik menjadi prioritas utama dalam penanganan kerusuhan.

Sementara itu, di Hamburg, Jerman utara, sejumlah demonstran menembakkan kembang api ke arah polisi. Mereka juga membakar barikade yang dipasang di sepanjang rute aksi. Petugas menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa. Kekerasan di kota-kota besar ini kontras dengan sifat aksi damai di Berlin. Polisi harus bekerja ekstra keras untuk menjaga keamanan di berbagai front. Insiden-insiden ini memperburuk citra aksi demonstran secara keseluruhan.

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Demonstrasi Protes Krisis Perumahan di Eropa

Aksi protes juga berlangsung di negara-negara Eropa lainnya. Para peserta menyuarakan tuntutan terkait krisis perumahan dan masa depan yang lebih baik. Ribuan demonstran, termasuk keluarga yang membawa anak-anak kecil, berkumpul di pusat Kota Lisbon, Portugal. Mereka memprotes krisis perumahan secara damai di kota tersebut. Aksi ini menunjukkan bahwa isu perumahan menjadi masalah serius di seluruh benua.

Mereka membawa berbagai poster bertuliskan rumah atau kebakaran dan kami tidak takut. Sejumlah peserta juga mengangkat miniatur rumah yang terbuat dari karton. Beberapa lainnya mengenakan kostum Halloween untuk menarik perhatian publik. Tindakan simbolis ini membantu menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif. Kritik terhadap ketidakmampuan pemerintah menangani krisis perumahan semakin keras. Masyarakat menuntut solusi nyata untuk masalah perumahan yang semakin rumit. Aksi ini berlangsung dengan tenang dan terorganisir dengan baik.