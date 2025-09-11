Demo 'Block Everything' Guncang Perancis, Musuh Kebijakan Pemangkasan Anggaran

Demonstras kembali mengguncang Perancis pada Rabu (10/9/2025), dengan aksi protes menandai kemarahan publik atas kebijakan pemangkasan anggaran yang dianggap merugikan rakyat kecil. Gerakan 'Bloquons Tout' (Mari Blokir Semua) ini melibatkan ratusan ribu orang di seluruh negeri, memblokir jalan, membakar tong sampah dan menuntut tindakan dari elite politik.

Petugas dari subdivisi Mobile Gendarmerie (GM) membersihkan blokade yang dibuat oleh para pengunjuk rasa di viaduk Cadix. Hal ini sebagai bagian dari gerakan protes 'Block Everything' di Caen, Prancis barat laut, Rabu (10/9/2025). Perancis kembali diguncang demonstrasi besar pada Rabu (10/9/2025), bertepatan dengan pelantikan perdana menteri baru, Sebastien Lecornu.

Ia menggantikan Francois Bayrou, perdana menteri sebelumnya yang digulingkan setelah gelombang ketidakpuasan publik atas kebijakan pemangkasan anggaran dan krisis politik yang berkepanjangan. ', Akibatnya, gerakan akar rumput 'Bloquons Tout' (Mari Blokir Semua) ini menandai kemarahan publik terhadap elite politik dan kebijakan pemangkasan anggaran yang dianggap merugikan rakyat kecil. Para demonstran memblokir jalan, membakar tong sampah, hingga mengganggu akses sekolah dan infrastruktur di berbagai kota. Di Rennes, sebuah bus dibakar, sementara kabel listrik dekat Toulouse disabotase, sedangkan di Paris, sekitar 1.000 pengunjuk rasa—mayoritas bermasker—bentrok dengan polisi di luar stasiun Gare du Nord. 'Perancis menghadapi aksi protes di lebih dari 800 titik di seluruh negeri, melibatkan sekitar 175.000 orang,’ kata Kementerian Dalam Negeri dalam pernyataan resminya. Lebih dari 470 orang ditahan, sebagian besar di Paris. 'Kami di sini karena lelah dengan cara Macron menangani utang negara. Saya tidak percaya bahwa perdana menteri baru tidak akan mengulang siklus yang sama.,’ Gerakan 'Bloquons Tout' lahir di media sosial beberapa bulan lalu dan semakin populer sejak pemerintah mantan PM Perancis Francois Bayrou mengusulkan pemotongan anggaran sebesar 44 miliar euro (sekitar Rp 847 triliun). Meski awalnya digaungkan kelompok sayap kanan, gerakan ini kini didominasi kelompok kiri dan kiri-radikal. Tuntutan mereka beragam, mulai dari peningkatan investasi publik, pajak progresif untuk orang kaya, pembekuan sewa, hingga desakan agar Presiden Emmanuel Macron mundur. 'Saya mogok kerja karena tidak bisa lagi menerima politisi yang menggunakan alasan utang untuk membongkar sistem publik, sementara perusahaan besar dibiarkan lepas tangan.





Protes Perancis Pemangkasan Anggaran Krisis Politik Bloquons Tout

