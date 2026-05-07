Demi Keamanan, Laga Persija vs Persib Super League Dipindah ke Stadion Segiri Samarinda

Pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dipindahkan ke Samarinda karena alasan keamanan di Jakarta.

Pertandingan yang paling dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air antara Persija Jakarta dan Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League musim 2025-2026 dipastikan tidak akan berlangsung di ibu kota.

Keputusan besar ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan mendalam terkait aspek keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak yang terlibat. Duel klasik yang selalu menyedot perhatian jutaan pasang mata ini akhirnya resmi dipindahkan lokasinya ke Stadion Segiri yang berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Laga panas yang sarat akan rivalitas tinggi ini dijadwalkan akan digelar pada hari Minggu, 10 Mei 2026, dengan harapan dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

Kepastian mengenai pemindahan lokasi pertandingan ini disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama I.League, Ferry Paulus. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Mei 2026, Ferry menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Ferry, bulan Mei di Jakarta diprediksi akan menjadi periode yang sangat padat dengan berbagai agenda besar yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

Mengingat intensitas rivalitas antara pendukung kedua tim yang sangat besar, penyelenggara merasa bahwa risiko keamanan menjadi faktor utama yang harus diprioritaskan agar pertandingan tetap bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa harus mengalami penundaan waktu. Ferry Paulus juga menambahkan bahwa pihak penyelenggara tidak mengambil keputusan ini dengan terburu-buru. Sebelum menetapkan Stadion Segiri di Samarinda sebagai venue alternatif, I.League telah berupaya keras mencari berbagai pilihan lokasi lain, terutama stadion-stadion yang berada di wilayah Pulau Jawa.

Namun, setelah melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian dan otoritas terkait, situasi di berbagai kota di Pulau Jawa dinilai belum memungkinkan untuk menampung tensi tinggi dari pertandingan sebesar ini. Oleh karena itu, pilihan jatuh kepada Kalimantan Timur yang dianggap lebih mampu memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi para pemain serta staf pelatih dari kedua klub. Pemindahan lokasi ke luar pulau tentu memberikan tantangan tersendiri bagi kedua tim, terutama dalam hal logistik dan persiapan fisik pemain.

Persija yang seharusnya bermain di kandang sendiri kini harus beradaptasi dengan kondisi lapangan di Samarinda. Di sisi lain, Persib Bandung juga harus menempuh perjalanan jauh untuk menghadapi rival abadi mereka. Meski demikian, keputusan ini diharapkan dapat memberikan warna baru bagi perkembangan sepak bola nasional, di mana gairah kompetisi liga tertinggi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di luar Pulau Jawa.

Stadion Segiri yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung olahraga di Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara Macan Kemayoran dan Maung Bandung. Bagi para suporter, keputusan ini tentu memicu berbagai reaksi. Meskipun banyak yang menyayangkan tidak bisa menyaksikan laga secara langsung di Jakarta, namun kesadaran akan pentingnya menjaga perdamaian dan sportivitas jauh lebih utama daripada sekadar lokasi pertandingan. Pihak I.League mengimbau kepada seluruh elemen suporter agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.

Dengan berpindahnya laga ke Samarinda, diharapkan fokus utama tetap berada pada kualitas permainan di atas lapangan hijau serta persaingan sehat dalam memperebutkan poin penuh di pekan ke-32 ini, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap posisi kedua tim di klasemen akhir Super League 2025-2026





