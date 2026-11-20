Deliana Winki atau Delly Sape meraih penghargaan Anugerah Perempuan Hebat kategori Kebudayaan di Liputan6 Good Impact Award 2026, Jakarta, 19 November 2026, atas kiprahnya.

Deliana Winki atau yang lebih dikenal dengan panggilan Delly Sape berhasil meraih penghargaan bergengsi Anugerah Perempuan Hebat kategori Kebudayaan dalam ajang Liputan6 Good Impact Award 2026. Penghargaan istimewa ini diserahkan secara langsung kepada dirinya pada Kamis, 19 November 2026, di SCTV Tower, Jakarta. Pengakuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan kiprah panjangnya dalam memperjuangkan pelestarian budaya serta hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Deliana Winki menegaskan bahwa penghargaan yang diterimanya bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi, melainkan didedikasikan khusus bagi seluruh perempuan yang berani menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya. Ia berharap setiap wanita memiliki keberanian untuk tidak diam dan melawan segala bentuk penindasan yang merugikan mereka.

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Dedikasi Pelestarian Budaya dan Hak Adat

Deliana Winki secara eksplisit mendedikasikan penghargaan ini kepada masyarakat adat di seluruh nusantara yang saat ini terus berjuang mempertahankan wilayah adat, hutan adat, serta kebudayaan dan kearifan lokal yang tergerus zaman. Ia juga mengutarakannya kepada anak muda yang bangga mengakui identitasnya sebagai bagian dari masyarakat adat. Pesan tersebut menjadi simbol dukungan kuat terhadap perlindungan identitas budaya bangsa.

Peluang ini juga menjadi momen penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh perempuan di Indonesia agar terus berkarya dan tidak takut untuk bermimpi. Menurut Deliana Winki, sekecil apa pun karya dan kontribusi yang dilakukan seseorang tetap dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Ia mengajak perempuan untuk tidak takut dihujat demi memberikan dampak terbaik untuk semua anak negeri.

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Proses Seleksi dan Kategori Penghargaan

Liputan6 Good Impact Award 2026 merupakan ajang apresiasi bagi korporasi, instansi, dan tokoh yang menghadirkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Penghargaan ini menyoroti kontribusi nyata melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun ini, penghargaan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Anugerah Berdampak dan Anugerah Perempuan Hebat 2026. Kategori kedua diberikan kepada enam perempuan Indonesia yang dedikasinya telah menggerakkan komunitas di sekitarnya.

Para penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi, riset, dan verifikasi oleh tim redaksi Liputan6.com. Penilaian mencakup dampak yang dihasilkan, inovasi, keberlanjutan program, serta kemampuannya menginspirasi orang lain. Tahun ini, Liputan6.com memberikan penghargaan kepada enam perempuan hebat yang membawa perubahan di bidang kesehatan, kemanusiaan, sociopreneur, budaya, pendidikan, dan lingkungan.

Kontribusi Nyata Para Penerima Penghargaan

Ike Nimah Tatimu meraih penghargaan kategori Kesehatan sejak tahun 2000 sebagai kader kesehatan dan mendampingi pasien TBC sejak 2013. Sr. Laurentina dikenal sebagai Suster Kargo karena membantu pemulangan lebih dari 700 jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Andi Rosita Dewi mengembangkan teknologi baterai pasir yang meningkatkan produksi sagu di Papua dari 100 kilogram menjadi 500 kilogram per minggu.

Deliana Winki mulai menjaga budaya Dayak Simpakng sejak berusia 12 tahun dan merintis Sekolah Adat Arus Kualan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada tahun 2014. Sekolah tersebut kini telah berkembang menjadi lima cabang dengan 185 peserta didik. Wuri Handayani juga turut mendorong pengembangan Unit Layanan Disabilitas di Universitas Gadjah Mada.

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Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan sambutan resmi dalam ajang Liputan6 Good Impact Awards 2026. Acara ini berlangsung di The Hall, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Kehadiran Menteri Meutya Hafid menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran perempuan dalam membangun dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.