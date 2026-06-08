Delegasi Young Lions Indonesia yang akan berlaga di Cannes Lions Creative Festival 2026 menyerukan perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan akses yang lebih luas bagi talenta muda industri kreatif untuk bersaing di tingkat global. Mereka mencatat barier utama berupa keterbatasan akses mentor dan dana, serta jaringan internasional. Dalam konferensi pers pelepasan di Jakarta, Nia Maulani dan M. Daffa Aulia berharap negara bisa membantu mencurahkanHindari hambatan agar lebih banyak kreator Indonesia dapat berpartisipasi dan Indonesia dapat mengirim tim penuh di semua kategori pada tahun depan.

Delegasi Young Lions dan art director M. Daffa Aulia , serta senior copywriter Nia Maulani , hadir dalam konferensi pers pelepasan Delegasi Young Lions ke Cannes Lions Creative Festival 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Mereka menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah Indonesia terhadap akses talenta muda pelaku industri kreatif untuk menambah daya saing dan kompetensi SDM Indonesia di tingkat global. Nia Maulani menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta kreatif, melainkan banyak dihalangi oleh barier, baik secara finansial maupun akses. Banyak pelaku industri kreatif晋 Indonesia kesulitan mendapatkan mentor dan kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Jaringan internasional juga sulit diakses karena keterbatasan dana, sehingga pelaku industri kreatif Indonesia sedikit dare opportunities membangun koneksi dengan profesional global. Nia berharap pemerintah memberikan dukungan lebih banyak untuk membantu mewujudkan talenta Indonesia di ajang internasional. Sementara itu, M. Daffa Aulia добави, harapannya kehadiran delegasi Indonesia di Cannes Lions 2026 dapat membuka jalan bagi pelaku industri kreatif, khususnya di sektor periklanan, untuk mewakili Indonesia di berbagai kategori lainnya.

Daffa berharap Indonesia dapat mengirimkan tim lengkap di semua kategori Young Lions pada tahun depan. Kedua tokoh ini representing Indonesia di kategori digital campaign. Ajang Cannes Lions Creative Festival tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga ajang pertukaran wawasan tren industri, pameran karya kreatif dunia, serta kompetisi khusus talenta muda. Pelarangan keras terhadap pengambilan konten, crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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