Delegasi World Athletics Puji Kesiapan Bank Jateng Borobudur Marathon 2026

Lau Joo Koon Melvin dari World Athletics mengapresiasi persiapan logistik dan rute unik Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di Magelang yang menyandang status Elite Label.

Delegasi Teknis World Athletics Lau Joo Koon Melvin menyampaikan apresiasinya yang mendalam terhadap persiapan pelaksanaan Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan Melvin ke lokasi tepat pada Kamis 12 November 2026 menandai awal audit teknis sebelum penyelenggaraan event pelari yang disorot secara internasional ini.

Sampai dengan hari Jumat 13 November 2026, pejabat senior dari badan atletik dunia tersebut telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap berbagai aspek logistik dan operasional di lapangan. Melvin mengakui bahwa ia telah memeriksa beberapa persiapan krusial, mulai dari lokasi pengambilan paket lomba hingga pengaturan alur masuk dan keluar bagi ribuan pelari yang diantisipasi akan memadati area tersebut.

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Kesiapan Logistik dan Infrastruktur Lintas

Penilaian positif Melvin terhadap infrastruktur event tersebut didasarkan pada keteraturan sistem yang diterapkan oleh panitia penyelenggara. Ia menyatakan bahwa alur lalu lintas untuk para peserta telah diatur dengan sangat baik dan memiliki kapasitas memadai untuk menampung kepadatan massa yang signifikan saat sesi start dan finish berlangsung.

Selain alur pergerakan, Melvin mengonfirmasi bahwa seluruh logistik fisik lomba telah selesai disiapkan oleh panitia. Hal ini meliputi penempatan penanda rute di sepanjang lintasan, penyediaan area start dan finish yang standar, pemasangan sensor pencatat waktu presisi tinggi, serta perlengkapan pendukung lainnya yang telah tersedia di lokasi.

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Manajemen transportasi dan rekayasa lalu lintas juga mendapat pengakuan khusus dari Melvin. Sistem ini mencakup penanganan manajemen transportasi bagi pelari menuju titik lomba dan penyediaan kendaraan khusus. Meskipun pengaturan garis biru di sepanjang rute masih dalam proses finalisasi, tata letak yang sudah ada dinilai sangat efektif untuk memandu atlet.

Keunikan Rute dan Dampak Ekonomi Lokal

Rute lomba yang melintasi perdesaan dengan kontur jalan berupa tanjakan dan turunan dianggap sebagai keunikan tersendiri yang menambah tantangan bagi para peserta. Keistimewaan lain terletak pada lintasan yang melewati Candi Borobudur, sebuah warisan budaya dunia yang ikonik, sehingga memungkinkan atlet berkompetisi sembari menikmati keindahan lanskap sejarah tersebut.

Pelibatan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan event ini juga menjadi poin penting dalam penilaian Melvin. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga lokal, tetapi juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap event bertaraf internasional ini.

Program Bank Jateng Young Talent menjadi inisiatif lain yang diapresiasi secara khusus. Program ini melibatkan 20 pelajar terpilih, terdiri dari 12 putra dan delapan putri, yang akan berlomba dalam kategori 10 kilometer pelajar. Mereka mendapat pelatihan intensif tentang olahraga lari dan pendukung lainnya untuk membangun karier atletik di masa depan.

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Standar Elite Label dan Potensi Masa Depan

Sebagai event yang menyandang status Elite Label dari World Athletics, Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 wajib memenuhi kriteria ketat mulai dari kehadiran atlet elite internasional hingga pelaksanaan tes doping. Kehadiran 14 atlet elite internasional dan 10 atlet elite nasional menjamin standar kompetisi yang tinggi dan layanan layak bagi para peserta.

Program Bank Jateng Young Talent menjadi inisiatif lain yang diapresiasi secara khusus oleh delegasi teknis. Program ini melibatkan 20 pelajar terpilih, terdiri dari 12 putra dan delapan putri, yang akan berlomba dalam kategori 10 kilometer pelajar. Mereka mendapat pelatihan intensif tentang olahraga lari dan pendukung lainnya untuk membangun karier atletik di masa depan.

Melvin menekankan bahwa status Gold Label memerlukan peningkatan signifikan dalam jumlah hadiah, persyaratan skor performa pelari, dan peliputan media yang lebih luas. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa event ini memiliki potensi kuat untuk melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi dalam kurun waktu mendatang jika standar yang ada terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kehadiran delegasi teknis ini merupakan bagian dari audit menyeluruh yang dilakukan oleh World Athletics untuk memastikan kesiapan penyelenggara sebelum, selama, dan setelah perlombaan. Budhi Sarwiadi, selaku perwakilan penyelenggara, menegaskan bahwa pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjamin kualitas standar atletik global yang diterapkan di Magelang.