Delegasi Tiongkok Kunjungi Jember, Kupas Potensi Kerja Sama di Berbagai Sektor

Delegasi dari Kota Jinhua, Tiongkok, berbangkit ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengklaborasikan peluang kerja sama strategis dalam ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, kesehatan, budaya, manajemen sampah, dan pengembangan UMKM. Kunjungan ini juga menyentuh potensi eksport komoditas unggulan Jember seperti kopi dan kakao ke pasar Tiongkok, khususnya ke kota Yiwu yang menjadi pusat distribusi global.

Delegasi Kota Jinhua, Tiongkok , melakukan kunjungan ke Jember untuk menjajaki potensi kerja sama di berbagai sektor, termasuk eksport kopi dan kakao. Kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan persahabatan (AntaraNews).

Pemerintah Kabupaten Jember menyambut baik kunjungan delegasi resmi Kota Jinhua pada Selasa malam, 3 Juni. Diskusi membahas peluang kerja sama strategis yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, kesehatan, budaya, hingga penanganan sampah. Pengembangan UMKM juga menjadi fokus utama. Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember menjalin kerja sama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan komitmen memastikan keamanan para investor dan menciptakan iklim investasi kondusif. Selanjutnya, Pemkab Jember akan mempermudah semua bentuk investasi yang membawa dampak positif. Pemerintah daerah juga aktif mencari peluang produk unggulan Jember yang dapat diekspor ke Tiongkok, termasuk kopi dan kakao. Wakil Ketua Perwakilan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) Kota Jinhua, Mr. Yang Jianming, mengungkapkan ketertarikan terhadap produk lokal Jember, khususnya kopi dan kakao, yang dianggap memiliki potensi besar di pasar global.

Menurutnya, karakteristik Kota Yiwu di Jinhua, yang dikenal sebagai pusat distribusi komoditas terbesar di dunia, sangat sesuai untuk produk tersebut. Kunjungan delegasi menjadi kesempatan emas bagi Jember memperluas jejaring kerja sama internasional dan memperkenalkan potensi daerah ke dunia. Melalui kerja sama ini, Jember berharap meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas jangkauan pasar. penyambutanMeriah untuk delegasi juga digelar di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, menampilkan penampilan istimewa dari talent JFC (Jember Fashion Carnaval) dan musik patrol khas Jember.

Pertukaran budaya ini penting dalam membangun fondasi hubungan kuat antara Jember dan Jinhua. Pihak Jember berharap hubungan ini dapat berkembang menjadi kolaborasi produktif dan saling menguntungkan, mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jember Tiongkok Kerja Sama Ekspor Kopi Ekspor Kakao

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ruter Penerbangan Jember-Surabaya Resmi Dibuka, Permudah Operasional Haji dan UmrahLion Group resmi membuka Penerbangan perdana rute Surabaya–Jember mulai 1 Juni 2026. Akses ini bisa membantu operasional jamaah haji dan umrah.

Read more »

Rute Penerbangan Jember-Surabaya Resmi Dibuka, Permudah Operasional Haji dan UmrahLion Group resmi membuka Penerbangan perdana rute Surabaya–Jember mulai 1 Juni 2026. Akses ini bisa membantu operasional jamaah haji dan umrah.

Read more »

Penerbangan Jember-Surabaya perkuat konektivitas dan dongkrak ekonomiBupati Jember Muhammad Fawait mengatakan penerbangan Jember-Surabaya yang kini dibuka kembali di Bandara Notohadinegoro akan memperkuat konektivitas ...

Read more »

Prabowo Tanggung Kelebihan Biaya Lawatan Luar Negeri hingga Pangkas DelegasiDi tengah polemik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto disebut menanggung sendiri seluruh kelebihan biaya yang melampaui anggaran

Read more »