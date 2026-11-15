Delegasi dari Kota Lawrence Kansas dan Iowa berkunjung ke Aljazair sebagai balas budi atas sambutan ramah saat Piala Dunia 2026. Mereka menyaksikan Aljazair mengalahkan Togo dengan skor 1-0.

Delegasi resmi dari Amerika Serikat yang terdiri dari sekitar 40 hingga 42 orang telah tiba di Aljazair pada 9 November. Kedatangan kelompok ini merupakan bentuk balasan atas keramahan luar biasa yang diberikan oleh Kota Lawrence di negara bagian Kansas terhadap timnas Aljazair selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Delegasi tersebut tiba atas undangan langsung Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, untuk menjajaki kekuatan diplomasi publik berbasis sepak bola.

Kehadiran Delegasi di Stadion Tizi Ouzou

Anggota delegasi yang berasal dari Kota Lawrence, Kansas City, dan Elkader di Negara Bagian Iowa hadir langsung di Stadion Hocine Aït Ahmed di Kota Tizi Ouzou pada Sabtu malam. Mereka menonton pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2027 antara timnas Aljazair melawan Togo. Kehadiran mereka di tribun kehormatan stadion ini menandai kesinambungan hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak periode Piala Dunia 2026.

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Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor tipis 1-0 bagi Aljazair. Para tamu dari Amerika duduk di area terhormat dan menyanyikan lagu kebangsaan Aljazair bersama para suporter sebelum laga dimulai. Suasana meriah di dalam stadion menciptakan gambaran ikatan manusia yang kuat antara kedua negara di luar konteks kompetisi olahraga murni.

Anggota Delegasi dan Tokoh Terlibat

Delegasi Amerika Serikat ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sipil dan pejabat lokal yang memiliki peran signifikan dalam inisiatif persahabatan tersebut. Di antara para anggota delegasi terdapat Wali Kota Lawrence, Brad Finkeldei, serta Wali Kota Elkader, Joshua Pope. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan institusional dari tingkat pemerintah daerah kedua negara untuk memperkuat tali persaudaraan.

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Presensi tamu juga mencakup mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Aljazair, Elizabeth Moore Aubin. Selain itu, delegasi ini diikuti oleh inspektur dinas kepolisian Kota Kansas, Megan Bardwell, yang turut merasakan atmosfer pendukung di stadion. Perwakilan dari Universitas Kansas dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya juga menjadi bagian dari rombongan yang mempererat koneksi bilateral ini.

Rencana Kunjungan dan Diplomasi Budaya

Sebelum menyaksikan laga melawan Togo, para anggota delegasi melakukan kunjungan ke Pusat Teknis Nasional di Sidi Moussa pada Kamis lalu. Pertemuan di pusat pelatihan tersebut memungkinkan mereka untuk bertemu langsung dengan para pemain timnas Aljazair dan staf kepelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui komunikasi dan menghargai hubungan yang sudah terjalin selama masa persiapan Piala Dunia.

Program perjalanan delegasi juga mencakup eksplorasi berbagai landmark dan kawasan bersejarah di Aljazair. Destinasi yang dikunjungi meliputi Kota Aljir, Tipaza, dan Ghardaïa. Kunjungan ke lokasi-lokasi ini dirancang untuk memperkuat ikatan budaya dan kemanusiaan antara rakyat Aljazair dengan masyarakat dari Kota Lawrence, Kansas City, dan Elkader.

Warisan Ramahnya Kota Lawrence selama Piala Dunia 2026

Kunjungan balik ini merupakan tanggapan terhadap sambutan hangat yang diterima timnas Aljazair di Kota Lawrence sebelumnya. Kota tersebut menjadi tuan rumah kamp latihan timnas Aljazair selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Ratusan penduduk kota keluar untuk menyambut para pemain di bandara dengan penuh antusiasme.

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Keramahan publik di Lawrence tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para atlet dan pendukung Aljazair. Delegasi Amerika kini menyampaikan terima kasih yang tulus atas kehangatan sambutan yang mereka terima di masa lalu. Mereka menegaskan bahwa ikatan yang terbentuk telah melampaui batas-batas olahraga dan berkembang menjadi hubungan persahabatan masyarakat yang sesungguhnya.