Pertandingan Delay Sports vs BSV Eintracht Mahlsdorf II dihentikan akibat lemparan botol ke hakim garis. Liga Berlin kini menyerahkan keputusan hasil laga kepada pengadilan olahraga.

Sebuah insiden luar biasa terjadi di lapangan hijau ketika klub Delay Sports mengalami gangguan berat saat menjalani pertandingan di Berlin. Insiden ini melibatkan lemparan botol ke arah hakim garis yang terjadi tepat setelah tim mendapat keuntungan berupa penalti di menit ke-60. Peristiwa ini secara langsung menyebabkan penghentian pertandingan dan kini menyerahkan nasib hasil akhir laga tersebut kepada tangan pengadilan olahraga.

Mekanisme Penghentian Pertandingan dan Situasi Lapangan

Saat wasit meniup peluit untuk memberikan hadiah penalti kepada Delay Sports, suasana di lapangan berubah menjadi tegang. Pada momen tersebut, sebuah botol dilemparkan ke arah hakim garis yang berdiri di dekat area kejadian. Pertandingan kemudian segera dihentikan oleh pihak官方 setelah insiden tersebut terjadi. Klub Delay Sports mengkonfirmasi kronologi ini melalui akun Instagram resmi mereka, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa yang melempar botol tersebut atau apakah objek itu benar-benar mengenai asisten wasit.

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Ketika kejadian itu berlangsung, Delay Sports yang merupakan klub milik streamer Elias Nerlich sedang berada dalam posisi unggul dengan skor 2-1. Keunggulan ini didapat sebelum insiden yang mengganggu jalannya permainan terjadi. Penghentian pertandingan ini menimbulkan ketidakpastian besar mengenai bagaimana skor akhir dan hasil pertandingan akan ditetapkan secara resmi. Proses verifikasi insiden dan dampaknya terhadap jalannya permainan kini menjadi fokus utama panitia liga.

Pendapat Pendiri Klub dan Trauma Masa Lalu

Elias Nerlich, pendiri Delay Sports, mengungkapkan kekecewaan mendalam terkait insiden ini melalui pernyataan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut bahwa kejadian yang kembali terjadi ini pantas mendapat penghargaan Oscar karena sifatnya yang dramatis dan mengganggu. Nerlich mengakui bahwa ia tidak tahu harus berkata apa atas perilaku penonton atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pelanggaran keselamatan di area pertandingan ini.

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Insiden ini bukan pertama kalinya Delay Sports menghadapi masalah serupa yang mengancam integritas pertandingan. Pada September 2024, klub asal Berlin tersebut juga terlibat dalam pertikaian selama laga Kreisliga melawan BSV Al-Dersimspor II. Laga yang melibatkan mantan pemain tim nasional Jerman Max Kruse itu berakhir ricuh saat Delay Sports mencetak gol penentu di waktu tambahan. Saat itu, penonton menyerbu lapangan dan polisi harus turun tangan untuk memulihkan keamanan sebelum wasit menghentikan pertandingan.

Dampak Performa Klub dan Langkah Hukum Selanjutnya

Peristiwa penghentian pertandingan ini memiliki implikasi nyata terhadap klasemen dan performa tim di Liga Landesliga Berlin. Delay Sports saat ini menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan meraih poin sempurna sebanyak 27 poin dari sembilan pertandingan yang dimainkan. Mereka bersaing ketat dengan pesaing terdekat mereka, BSV Eintracht Mahlsdorf II, yang juga memiliki jumlah poin yang sama yaitu 27 poin.

Perbedaan mendasar antara Delay Sports dan BSV Eintracht Mahlsdorf II terletak pada jumlah pertandingan yang telah mereka selesaikan. BSV Eintracht Mahlsdorf II telah memainkan dua pertandingan lebih banyak dibandingkan Delay Sports, yang memberikan tekanan strategis bagi klub Nerlich. Hasil dari investigasi dan keputusan pengadilan olahraga akan sangat menentukan nasib klasemen akhir dan kelanjutan kompetisi bagi kedua tim yang tengah berjuang ketat.