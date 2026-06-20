Delapan Wilayah di Sulawesi Tenggara Berpotensi Hujan Ringan Hari Ini, BMKG Pastikan Tidak Ada Peringatan Cuaca Ekstrem

BMKG merilis prakiraan cuaca Sulawesi Tenggara Sabtu 20 Juni 2026 dengan delapan wilayah berpotensi hujan ringan. Status peringatan dini cuaca ekstrem nihil, suhu 22-32°C, kelembaban 65-95%, dan angin moderat. Masyarakat diimbau waspada dan pantau perkembangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merilis prakiraan cuaca untuk Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Informasi ini mencatat delapan wilayah di Sultra berpotensi diguyur hujan ringan dengan pola waktu yang bervariasi, dimulai dari pagi hingga dini hari.

Ketua Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faizal Habibia, menyampaikan bahwa meskipun terjadi potensi hujan lokal, status peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Sultra hari ini dinilai nihil. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi cuaca yang ekstrem. Parameter suhu udara di seluruh Sultra berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembaban udara antara 65 hingga 95 persen. BMKG juga mencatat arah angin umumnya bertiup dari Timur menuju Selatan dengan kecepatan normal antara 2 hingga 20 kilometer per jam.

Daftar wilayah berpotensi hujan ringan termasuk Konawe Utara (pagi dan malam), Kolaka Timur (siang, sore, malam), Buton (siang, sore, dini hari), Buton Tengah (siang dan sore, berpotensi di dini hari), Konawe (malam hari), serta kabupaten lainnya yang disebutkan dalam rilis. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada, serta memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala melalui situs resmi BMKG. Prakiraan ini diharapkan dapat membantu perencanaan aktivitas luar ruangan di akhir pekan dengan lebih baik dan aman.

BMKG mengingatkan bahwa data ini merupakan hasil observasi dan analisis mendalam, mencerminkan karakteristik cuaca lokal yang unik di setiap daerah. Tingkat kelembaban yang tinggi khas wilayah tropis serta pergerakan angin moderat tidak menimbulkan ancaman angin kencang. Dengan status peringatan nihil, segala aktivitas luar ruangan dapat berjalan normal, namun tetap diperlukan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca mendadak yang mungkin terjadi





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BMKG Prakiraan Cuaca Sulawesi Tenggara Hujan Ringan Peringatan Cuaca

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