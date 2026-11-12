Delapan Saham Indonesia Dicoret dari Indeks MSCI Per November 2026

MSCI mengumumkan pemecutan delapan saham Indonesia dari indeks globalnya, termasuk BRPT dan BRMS. Perubahan ini berlaku efektif pada 30 November 2026.

Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International ( MSCI) resmi mengumumkan hasil evaluasi indeks untuk periode November 2026, yang ditetapkan pada Kamis, 12 November 2026. Pengumuman ini menyoroti pencoretan delapan emiten Indonesia dari berbagai kategori indeks yang dikelola oleh MSCI, menjadi perhatian serius di pasar modal Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan dua saham yang didepak langsung dari MSCI Global Standard Indexes, yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Selain itu, satu saham lainnya mengalami degradasi kelas atau turunkan status dari kategori global ke dalam kategori yang lebih kecil. Proses penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan komposisi indeks tetap mencerminkan realitas pasar dan karakteristik likuiditas para emiten yang bersangkutan.

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Detail Penurunan Kelas dan Pencoretan Emiten

Dua emiten besar, yaitu PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), menjadi sorotan utama karena tidak lagi memenuhi standar untuk indeks global utama. Kedua perusahaan ini juga menghadapi perubahan struktur portofolio di mana BRMS diturunkan statusnya ke dalam MSCI Small Cap Indexes. Keputusan ini berdampak pada aliran dana asing yang sebelumnya tertambat dalam indeks utama dan kini harus dialihkan ke instrumen lain yang lebih sesuai dengan profil risiko dan kapitalisasi pasar.

Selain itu, MSCI juga mengeluarkan tujuh saham lain dari kategori MSCI Small Cap Indexes. Daftarnya meliputi PT Avia Avian Tbk (AVIA) yang merupakan perusahaan produsen cat milik Hermanto Tanoko. Pemecutan ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan yang sebelumnya masuk dalam kategori kecil juga mengalami perubahan fundamental atau struktur pasar yang membuat mereka tidak lagi relevan untuk tetap tercantum dalam indeks tersebut.

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Daftar Lengkap Saham yang Dikeluarkan dari Indeks

Daftar lengkap emiten yang dikeluarkan dari MSCI Small Cap Indexes mencakup beberapa nama besar dan perusahaan berstatus plat merah. Selain PT Avia Avian Tbk (AVIA), ada PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) yang dimiliki oleh Hashim Djojohadikusumo. Kemudian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) sebagai perusahaan infrastruktur jalan tol juga ikut dicoret dari kategori tersebut.

Selanjutnya, MSCI juga mengeluarkan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dari daftar Small Cap. Emitten lainnya yang mengalami nasib serupa meliputi PT Citra Prima Telemedia Tbk (CTRA), PT Elokama Tbk (EMTK), dan PT Raja Garuda Mas Textile Tbk (RAJA). Pengeluaran ketujuh emiten ini dari kategori Small Cap mengindikasikan adanya revaluasi ulang terhadap kapitalisasi pasar dan standar likuiditas yang ditetapkan oleh MSCI untuk periode evaluasi tersebut.

Mekanisme Penyesuaian dan Dampak Pasar

MSCI memberikan catatan penting bahwa hasil evaluasi indeks untuk November 2026 masih bersifat dinamis dan dapat diperbarui sebelum tanggal penerapan resmi. Lembaga tersebut menyatakan bahwa penyesuaian dapat dilakukan untuk mencerminkan dampak aksi korporasi yang mungkin terjadi setelah pengumuman awal. Selain itu, MSCI juga mempertimbangkan perlakuan terkait Ineligible Alert Board atau dewan peringatan ketidaklayakan, serta penyesuaian relevan lainnya yang mempengaruhi status emiten.

Perubahan komposisi indeks ini dijadwalkan berlaku efektif setelah penutupan perdagangan pada 30 November 2026. Bagi para manajer dana dan investor institusional, tanggal ini menjadi patokan penting untuk melakukan rebalancing portofolio. Mereka perlu menyesuaikan alokasi aset agar tetap selaras dengan indeks acuan, mengingat adanya aliran dana keluar yang signifikan dari saham-saham yang dicoret. Ketidakpastian sebelum tanggal penerapan ini menciptakan ruang bagi volatilitas jangka pendek di pasar.

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Prospek Evaluasi Indeks Masa Depan

MSCI telah menetapkan jadwal untuk pengumuman hasil peninjauan indeks berikutnya pada 9 Februari 2027. Tanggal ini akan menjadi momen krusial bagi para emiten yang kini berada di luar indeks untuk mencoba memenuhi syarat kembali. Para analis pasar menantikan apakah emiten-emitan yang terdampak, seperti BRPT, BRMS, dan JSMR, dapat melakukan perbaikan fundamental atau strategi korporasi yang memadai untuk masuk kembali ke dalam kategori indeks global atau Small Cap di masa depan.

Keputusan MSCI ini mencerminkan dinamika ketat dalam pasar modal Indonesia yang terus beradaptasi dengan standar internasional. Bagi PT Barito Pacific Tbk, PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT Avia Avian Tbk, dan emiten lainnya yang terdampak, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pasar dan struktur bisnis mereka. Transparansi informasi dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor, terutama dalam konteks global yang semakin terhubung.