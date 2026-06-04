Delapan Rekomendasi Ayam Bakar di Malang yang Wajib Dikunjungi

Liputan6.com telah mengumpulkan delapan rekomendasi ayam bakar di Malang yang tercatat masih aktif dan beroperasi hingga tahun 2026. Informasi alamat, jam buka, serta kisaran harga disertakan untuk memudahkan Anda menentukan tujuan kuliner berikutnya.

Liputan6.com telah mengumpulkan delapan rekomendasi ayam bakar di Malang yang tercatat masih aktif dan beroperasi hingga tahun 2026. Informasi alamat, jam buka, serta kisaran harga disertakan untuk memudahkan Anda menentukan tujuan kuliner berikutnya.

Ayam Bakar Wong Solo merupakan salah satu restoran ayam bakar paling populer di Malang. Menu andalannya adalah ayam bakar dengan bumbu rempah khas yang meresap hingga ke dalam daging, disajikan bersama sambal dan lalapan segar. Tempat makan ini juga cocok untuk keluarga karena memiliki area makan yang luas. Alamat: Jl.

Arjuno No.2, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Rumah makan yang dikenal masyarakat sebagai Ayam Bakar Pak No ini menawarkan ayam bakar dengan bumbu manis gurih yang khas. Daging ayamnya terkenal empuk dan cocok dipadukan dengan sambal pedas serta nasi hangat.

Alamat: Jl. Yulius Usman No.27A, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Warung Ayam Bakar Lientang menjadi salah satu favorit warga Sawojajar.

Ayam bakarnya memiliki rasa gurih dengan bumbu yang meresap sempurna, sementara pilihan sambalnya memberikan sensasi pedas yang menggugah selera. Alamat: Jl. Danau Bratan Raya No.16 Blok C2A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.

Ayam Bakar Artomoro dikenal dengan menu ayam bakar bercita rasa manis pedas khas Jawa. Tekstur ayam yang empuk dan pilihan sambal yang beragam membuat tempat ini cocok bagi penggemar kuliner pedas. Alamat: Jl. Citandui No.11, Purwantoro, Kec.

Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Bagi pencinta rasa pedas, tempat makan ini layak masuk daftar kunjungan. Ayam bakarnya disajikan dengan sambal pedas yang menjadi daya tarik utama, sementara daging ayam tetap terasa juicy dan tidak kering. Alamat: Jl.

Dewandaru No.4, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Ayam Bakar Kanghut menawarkan pilihan menu ayam bakar dengan harga yang ramah di kantong. Meski terjangkau, cita rasa bumbunya tetap kuat dan cocok untuk makan siang cepat maupun dibawa pulang.

Alamat: Jl. Danau Sarangan, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Tempat makan ini cukup populer di kawasan Dinoyo berkat perpaduan ayam bakar madu yang manis gurih dengan nasi uduk yang harum.

Bumbu madunya meresap hingga ke dalam daging, sementara tekstur ayam tetap empuk setelah dibakar, menjadikannya pilihan favorit untuk makan malam maupun santap bersama teman. Alamat: Jl. Sunan Kalijaga, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

Meski dikenal dengan menu ikan bakarnya, tempat makan ini juga menawarkan ayam bakar yang menjadi favorit pelanggan. Bumbunya kaya rempah dengan proses pembakaran yang menghasilkan aroma smokey yang menggugah selera. Alamat: Jl. Puncak Borobudur No.505 Blok G, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur





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Ayam Bakar Malang Rekomendasi Kuliner Makanan

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