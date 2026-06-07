Delapan Perubahan Kepribadian pada Orang yang Semakin Percaya Diri Seiring Bertambahnya Usia

Artikel ini membahas delapan perubahan kepribadian yang umum terjadi pada individu yang mengalami peningkatan kepercayaan diri seiring bertambahnya usia, berdasarkan perspektif psikologi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi perkembangan internal locus of control, penerimaan diri, kemampuan menetapkan batasan, growth mindset dalam menghadapi kegagalan, ketenangan menghadapi kritik, pengurangan kebiasaan membandingkan diri, pemilihan lingkungan sosial yang lebih selektif, serta preferensi terhadap kedamaian daripada konflik. Penjelasan ini menekankan bahwa kepercayaan diri bukanlah sifat bawaan yang statis, melainkan hasil dari proses belajar dan pengalaman hidup yang Membawa seseorang menjadi lebih autentik dan mandiri.

Banyak orang mengira bahwa rasa percaya diri adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri sering kali berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup.

Seseorang yang dulunya pemalu, mudah cemas, atau terlalu memikirkan penilaian orang lain bisa berubah menjadi pribadi yang lebih tenang, tegas, dan yakin terhadap dirinya sendiri. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ada proses panjang yang dibentuk oleh pengalaman, kegagalan, keberhasilan, serta pemahaman yang semakin matang tentang diri sendiri. Menariknya, orang-orang yang semakin percaya diri biasanya menunjukkan beberapa perubahan kepribadian yang serupa.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), terdapat delapan perubahan kepribadian yang sering muncul menurut psikologi. Saat masih muda, banyak orang merasa perlu mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Pujian, validasi, dan persetujuan orang lain sering kali menjadi sumber utama rasa percaya diri. Namun, seiring bertambahnya usia, orang yang semakin percaya diri mulai memahami bahwa mereka tidak mungkin menyenangkan semua orang.

Psikologi menyebut hal ini sebagai berkembangnya internal locus of control, yaitu kecenderungan untuk menilai diri berdasarkan standar pribadi, bukan berdasarkan pendapat orang lain. Akibatnya, mereka menjadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh kritik yang tidak membangun. Orang yang semakin percaya diri tidak lagi merasa harus berpura-pura demi diterima. Mereka tidak terlalu sibuk menciptakan citra sempurna.

Sebaliknya, mereka menerima kelebihan dan kekurangannya dengan lebih realistis. Menurut psikologi humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers, penerimaan diri (self-acceptance) merupakan fondasi penting bagi kesehatan mental dan rasa percaya diri yang sehat. Salah satu perubahan paling jelas pada orang yang semakin percaya diri adalah kemampuan menetapkan batasan. Saat masih muda, banyak orang sulit menolak permintaan orang lain karena takut dianggap egois atau tidak disukai.

Namun, dengan bertambahnya usia, mereka menyadari bahwa mengatakan ya kepada semua orang justru dapat menguras energi dan mengorbankan kebutuhan pribadi. Pengalaman hidup mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Orang yang semakin percaya diri memahami bahwa setiap orang pernah membuat kesalahan. Bahkan kegagalan sering kali menjadi guru terbaik.

Menurut konsep growth mindset dari psikolog Carol Dweck, individu yang memiliki pola pikir berkembang melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Jika kritik tersebut tidak relevan, mereka juga mampu mengabaikannya tanpa membiarkannya merusak harga diri. Media sosial membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri. Tidak semua yang terlihat di luar mencerminkan kenyataan.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa perbandingan yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan dan menurunkan kepuasan hidup. Seiring bertambahnya usia, orang yang semakin percaya diri mulai menyadari bahwa kualitas hubungan lebih penting daripada jumlah teman. Mereka tidak lagi merasa perlu mempertahankan hubungan yang penuh drama, manipulasi, atau energi negatif. Psikologi menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional dan rasa percaya diri.

Saat masih muda, banyak orang merasa harus memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan bahwa dirinya benar. Namun, seiring bertambahnya usia, orang yang semakin percaya diri menyadari bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan. Saya lebih memilih kedamaian daripada konflik yang tidak perlu. Percaya Diri yang Sesungguhnya Datang dari Dalam Menurut psikologi, rasa percaya diri yang sejati bukanlah tentang merasa lebih hebat dari orang lain, melainkan tentang merasa cukup dengan diri sendiri.

Semakin bertambah usia, banyak orang justru menjadi lebih tenang, lebih autentik, dan lebih mampu menerima dirinya apa adanya. Mereka tidak lagi mengejar kesempurnaan, melainkan pertumbuhan. Pada akhirnya, tanda terbesar dari seseorang yang semakin percaya diri bukanlah suara yang paling keras atau penampilan yang paling mencolok, melainkan kemampuan untuk menjalani hidup dengan tenang, menetapkan batasan yang sehat, menerima ketidaksempurnaan, dan tetap menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada pengakuan orang lain.

Karena sering kali, kepercayaan diri yang paling kuat bukanlah yang paling terlihat, melainkan yang tumbuh perlahan melalui pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang datang seiring bertambahnya usia





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Percaya Diri Perubahan Kepribadian Psikologi Perkembangan Internal Locus Of Control Penerimaan Diri Growth Mindset Menetapkan Batasan Kedamaian

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