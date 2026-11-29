Delapan negara barat mendesak Otoritas Palestina menggelar pemilu legislatif dan presiden di kuartal pertama 2027. Penundaan pemilu dikritik karena merampas hak demokratis rakyat Palestina selama dua dekade.

Delapan negara termasuk Pemerintah Inggris dan Pemerintah Kanada telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak Otoritas Palestina untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Agenda pemilu tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada kuartal pertama tahun 2027. Desakan ini muncul secara langsung sebagai respons atas keputusan terakhir yang diambil oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menunda pelaksanaan pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu. Keputusan penundaan ini telah memicu kekecewaan besar dari komunitas internasional yang memantau perkembangan demokrasi di wilayah tersebut.

Desakan Delapan Negara terhadap Penundaan Pemilu

Para Menteri Luar Negeri dari Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luksemburg, Norwegia, Polandia, dan Inggris bersama-sama menyatakan penyesalan mendalam mereka terhadap langkah Presiden Mahmoud Abbas. Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan dari Istanbul, para diplomat tersebut menyoroti fakta bahwa dua puluh tahun telah berlalu sejak pemilu nasional terakhir di Palestina. Selain itu, telah ada penundaan pemilu legislatif yang direncanakan sejak tahun 2021, yang menunjukkan adanya jeda politik yang sangat panjang dan mengganggu stabilitas demokrasi regional.

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Pernyataan resmi tersebut dengan tegas mengkritik situasi saat ini dengan menyatakan bahwa ketiadaan pemilu terus-menerus merampas hak fundamental rakyat Palestina. Hak-hak tersebut mencakup kemampuan untuk menyampaikan aspirasi politik secara demokratis melalui mekanisme kotak suara yang sah dan adil. Para menteri luar negeri menegaskan bahwa pemilu adalah instrumen krusial untuk memperkuat lembaga-lembaga negara Palestina. Penguatan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi penuh dalam mewakili aspirasi rakyat mereka.

Reformasi Lembaga dan Legitimasi Kepemimpinan

Delapan negara penandatangan pernyataan tersebut juga menyoroti urgensi pembaruan sistem demokrasi sebagai bagian dari upaya strategis Otoritas Palestina. Langkah pembaruan ini diyakini diperlukan agar Otoritas Palestina dapat kembali masuk ke wilayah Gaza. Kewenangan penuh Otoritas Palestina untuk memulihkan administrasi dan pemerintahan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki sangat bergantung pada legitimasi kepemimpinan yang diperoleh melalui pemilu yang bebas dan jujur.

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Mereka mendesak Otoritas Palestina untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan ketentuan Deklarasi New York. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat memfasilitasi dan memungkinkan pelaksanaan pemilu yang aman di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Dukungan konkret terhadap proses pemilu juga akan diberikan, termasuk melalui partisipasi dalam misi pemantauan pemilu Uni Eropa. Kontribusi finansial dan teknis lainnya akan disalurkan kepada komisi pemilihan independen untuk menjamin integritas proses elektoral.

Komitmen Solusi Dua Negara dan Reformasi

Delapan negara tersebut menegaskan kembali dukungan kuat mereka terhadap reformasi kelembagaan di Palestina. Reformasi ini sejalan dengan komitmen jangka panjang mereka terhadap masa depan politik rakyat Palestina. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa negara-negara tersebut tetap berkomitmen penuh terhadap hak asasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Tekad mereka adalah untuk bekerja sama dengan para mitra internasional lainnya guna mewujudkan solusi dua negara.

Solusi dua negara ini dipandang sebagai langkah terbaik untuk kepentingan stabilisasi regional yang melibatkan rakyat Palestina dan Israel. Implementasi komitmen ini memerlukan koordinasi intensif antara Otoritas Palestina dengan komunitas internasional. Jadwal kuartal pertama 2027 menjadi tenggat waktu utama yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak berwenang di Palestina. Transisi politik yang damai dan demokratis masih menjadi tujuan akhir dari semua tekanan dan dukungan internasional yang diberikan saat ini.