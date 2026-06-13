Delapan Mantan Anggota TPNPB-OPM Kodap XV/Ngalum Kupel Ikra Kembali ke NKRI di Kiwirok

Delapan anggota TPNPB-OPM Kodap XV/Ngalum Kupel melakukan prosesi ikrar kembali ke NKRI di Lapangan Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, dengan penyerahan senjata, bendera, dan dukungan penuh dari TNI serta pemerintah setempat.

Pada hari Rabu, 10 Juni 2026, delapan anggota kelompok bersenjata TPNPB -OPM Kodap XV/Ngalum Kupel secara sukarela melaksanakan prosesi ikrar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) di Lapangan Distrik Kiwirok , Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan TNI, pejabat pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta ratusan warga dari dua belas kampung di wilayah Kiwirok. Kehadiran beragam unsur ini mencerminkan upaya bersama untuk menegakkan stabilitas keamanan, memperkuat kohesi sosial, dan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi yang lebih luas di daerah yang selama ini bergolak. Rangkaian prosesi dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan ikrar kesetiaan kepada NKRI yang diucapkan oleh masing‑masing delapan mantan anggota.

Selanjutnya mereka menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan kembali komitmen kepada negara serta menyerahkan kembali senjata yang mereka miliki, termasuk senjata api ringan yang sebelumnya dipergunakan dalam konflik. Bendera Merah Putih dan Bendera Bintang Kejora pun diserahkan kembali kepada perwakilan TNI, menandai simbolik penolakan terhadap agenda separatis.

Dalam kesempatan itu, Wakil Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menyampaikan harapan bahwa proses damai ini dapat memperkuat komunikasi lintas‑pihak, mendukung kegiatan pendidikan, ekonomi, serta kehidupan sosial warga Kiwirok secara aman dan berkelanjutan. Pemerintah Distrik Kiwirok secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyelesaian konflik dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Pihak berwenang menekankan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penciptaan peluang kerja bagi penduduk setempat.

Selain itu, TNI dan Polri berkomitmen untuk terus mengamankan kawasan dan mencegah terulangnya aksi‑aksi kekerasan, termasuk upaya pembakaran fasilitas pendidikan yang sempat mengancam anak‑anak Papua. Dengan pengembalian senjata oleh delapan mantan anggota dan ikrar kesetiaan mereka, diharapkan proses de‑radikalisasi dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjadi contoh bagi anggota kelompok bersenjata lain yang masih berada di jalur pemberontakan. Keseluruhan peristiwa ini menandai langkah penting dalam rangka meneguhkan kedaulatan negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah paling timur Indonesia





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TPNPB NKRI Kiwirok Rekonsiliasi Papua

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