Dela Wahyudi Rinursyah Meraih Hadiah Utama Undian Tabungan Pesirah 2025

Dela Wahyudi Rinursyah, nasabah Bank Sumsel Babel, meraih hadiah utama Undian Tabungan Pesirah 2025 senilai Rp550 juta. Ia mengaku tidak pernah menyangka kebiasaan menabung rutin justru membawanya meraih hadiah besar.

Kebahagiaan terpancar jelas dari Dela Wahyudi Rinursyah (42), nasabah Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Manggar, yang berhasil meraih hadiah utama Undian Tabungan Pesirah 2025 senilai Rp550 juta.

Pengundian dilakukan pada awal Mei 2026 di Palembang. Momen penyerahan simbolis hadiah yang digelar di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Sabtu (23/5/2026) malam, menjadi pengalaman berkesan bagi Dela dan keluarganya. Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, di hadapan para undangan dan nasabah prioritas. Dela, yang juga menjabat sebagai Camat Gantung, mengaku tidak pernah menyangka kebiasaan menabung rutin justru membawanya meraih hadiah besar.

Ia bahkan sempat memastikan kabar tersebut kepada pihak bank sebelum akhirnya yakin setelah dihubungi langsung oleh Pemimpin Cabang Manggar, Doli Sibarani. Alhamdulillah, saya merasa sangat bahagia, terharu, dan bersyukur karena terpilih sebagai pemenang Undian. Selama ini, Dela menabung untuk kebutuhan masa depan dan transaksi sehari-hari. Namun di luar dugaan, kebiasaan tersebut justru menghadirkan keberuntungan besar.

Ia pun mengapresiasi program undian tersebut sebagai bentuk nyata penghargaan bagi nasabah setia. Warga Desa Selinsing, Kecamatan Gantung ini juga mengajak masyarakat di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan untuk tidak ragu menabung di BSB, khususnya melalui Tabungan Pesirah. Menurutnya, selain pelayanan yang baik, berbagai program yang dihadirkan juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Sumsel Babel juga turut berkontribusi melalui program CSR dan bantuan sosial.

Ia berharap Bank Sumsel Babel terus berkembang dan semakin menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah Bangka Belitung maupun Sumatera Selatan. Sementara itu, PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menyampaikan bahwa program Undian Tabungan Pesirah merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah. Menurutnya, program ini tidak hanya menghadirkan peluang mendapatkan hadiah, tetapi juga mendorong budaya menabung sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

Program ini tidak hanya memberikan kesempatan mendapatkan hadiah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat menabung bersama Bank Sumsel Babel





