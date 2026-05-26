Deklarasi Resmi Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa Jadi Langkah Awal Konsolidasi Agraris

Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa resmi dideklarasikan di Boak, Untir Iwes, menandai upaya konsolidasi petani dan peternak serta rencana pembentukan koperasi pemasaran untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa resmi dideklarasikan pada Selasa 26 Mei 2026 di Balai Pertemuan Desa Boak, Kecamatan Untir Iwes, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian rembuk kebangsaan yang mempertemukan para petani, peternak, aktivis, perwakilan pemerintah daerah, serta unsur kebijakan desa. Dalam upacara deklarasi, hadir Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Ketua Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa Muhammad Anshori Sudirman, Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Mujib Hermani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, serta perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Diskoprindag, Kepala Desa Lawin, dan Kepala Desa Labuhan Sangoro.

Deklarasi ini menandai langkah awal konsolidasi seluruh elemen masyarakat agraris di Pulau Sumbawa untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan peternak, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Ketua Serikat, Muhammad Anshori Sudirman, menegaskan bahwa pembentukan serikat dan rencana pendirian koperasi pemasaran merupakan momentum penting bagi kebangkitan ekonomi pertanian dan peternakan di Pulau Sumbawa.

"Ini menjadi momentum besar tentang bagaimana petani dan peternak ke depan akan menjadi pejuang, akan menjadi bagian yang signifikan dalam proses ketahanan pangan nasional yang berperan di level lokal," ujar Anshori dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa koperasi yang akan dibentuk nantinya akan memfasilitasi pemasaran hasil pertanian dan peternakan secara langsung, mengurangi perantara, serta meningkatkan pendapatan petani dan peternak. Selain itu, serikat berencana mengadakan pelatihan teknis, penyuluhan penggunaan teknologi pertanian modern, dan pembentukan jaringan pasar regional untuk memperluas jangkauan produk lokal.

Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Mujib Hermani, menyoroti potensi besar pertanian dan peternakan di Desa Lawin serta wilayah lain di Pulau Sumbawa. Ia menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya alam melalui kebijakan yang mendukung, investasi pada infrastruktur irigasi, serta program penyuluhan berkelanjutan.

"Ketahanan pangan nasional tidak akan kuat kalau daerah yang mempunyai potensi besar tidak diberdayakan secara serius," pungkas Mujib. Wakil Bupati Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi dan harapan agar serikat ini dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi di sektor pertanian dan peternakan Sumbawa. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dinas terkait, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Acara deklarasi ini juga dihadiri perwakilan Diskoprindag yang menyampaikan dukungan dalam penyediaan fasilitas logistik dan pemasaran produk pertanian serta peternakan. Kepala Desa Lawin dan Kepala Desa Labuhan Sangoro menekankan komitmen desa masing‑masing dalam menyediakan lahan, lahan pertanian bersama, serta memfasilitasi pelatihan bagi petani muda. Dengan terbentuknya serikat, diharapkan akan muncul struktur organisasi yang mampu mengkoordinasikan tindakan bersama, melakukan advokasi kebijakan, serta menyalurkan bantuan pemerintah secara tepat sasaran.

Penekanan pada penguatan koperasi pemasaran diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar domestik dan ekspor, sehingga meningkatkan daya saing produk Pulau Sumbawa di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan dan penegakan regulasi, Operasi Patuh 2026 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 8-12 Juni 2026 dengan fokus pada penindakan pelanggaran nomor polisi dan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Operasi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin lalu lintas serta mendukung iklim investasi yang kondusif bagi sektor agribisnis. Semua pihak yang terlibat berharap deklarasi serikat dan langkah‑langkah kebijakan pendukung akan menumbuhkan semangat gotong‑royong, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Pulau Sumbawa





