Deklarasi Bali: ASEAN Sepakati Kerja Sama Olahraga dan Kepemudaan di SEAMMYS 2026

Para menteri pemuda dan olahraga negara-negara ASEAN menyepakati Deklarasi Bali dalam pertemuan SEAMMYS 2026 di Bali. Deklarasi ini berisi enam poin kesepakatan terkait pengembangan olahraga dan kepemudaan, termasuk memperkuat kerja sama, meningkatkan prestasi atlet, dan pemberdayaan pemuda sebagai penggerak inovasi di Asia Tenggara.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama sejumlah menteri dan delegasi negara-negara dari kawasan Asia Tenggara berfoto bersama dalam rangka pertemuan South East Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 (SEAMMYS) di Bali, Senin (4/5/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari, yaitu 3-4 Mei 2026, para menteri pemuda dan olahraga (menpora) negara-negara ASEAN berhasil menyepakati Deklarasi Bali yang berisi enam poin kesepakatan terkait olahraga dan kepemudaan. Menpora RI Erick Thohir menyatakan bahwa Deklarasi Bali merupakan hasil dari pertemuan yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan pembelajaran bersama melalui kolaborasi, pertukaran pengalaman, serta dialog kebijakan guna meningkatkan pengembangan kepemudaan dan tata kelola olahraga masing-masing negara.

Erick Thohir mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara saat ini sedang menghadapi tantangan bersama dalam mengembangkan sistem olahraga yang kompetitif, industri olahraga yang berkelanjutan, serta komunitas pemuda yang tangguh di tengah perubahan sosial, teknologi, dan global yang pesat. Kesepakatan pertama yang tertuang dalam Deklarasi Bali adalah bahwa para peserta SEAMMYS 2026 memiliki kesamaan pandangan terkait peran strategis olahraga guna mendorong perdamaian dan persatuan kawasan, pembangunan berkelanjutan, masyarakat yang sehat, serta meningkatkan visibilitas internasional Asia Tenggara.

Oleh karena itu, para peserta SEAMMYS 2026 menyepakati komitmen bersama memperkuat kerja sama dalam pengembangan olahraga sebagai sarana untuk mempromosikan solidaritas, saling pengertian, dan keterlibatan konstruktif di antara masyarakat. Kesepakatan kedua adalah mengakui perlunya memperkuat sistem olahraga prestasi tinggi melalui peningkatan pembinaan atlet, kepelatihan, ilmu keolahragaan, serta identifikasi bakat.

Segenap peserta SEAMMYS 2026 mengakui pentingnya meningkatkan relevansi ajang olahraga multi-cabang tingkat kawasan, termasuk SEA Games, dalam mendukung pembinaan atlet dan progres menuju kompetisi internasional tingkat lebih tinggi, dengan mempertimbangkan konteks nasional dan kerangka yang telah ada. Kesepakatan ketiga adalah menjelajahi pendekatan kolaboratif dan berbagi informasi antar negara Asia Tenggara terkait penyelenggaraan ajang olahraga internasional besar, dengan tujuan mendorong kapasitas dan kerja sama kawasan.

Kesepakatan keempat adalah menegaskan kembali nilai partisipasi dalam olahraga sebagai fondasi pengembangan bakat, kesehatan masyarakat, serta promosi toleransi, rasa hormat, inklusi sosial, perdamaian, dan integrasi melalui interaksi dan pemahaman yang lebih luas antar masyarakat negara-negara Asia Tenggara. Kesepakatan kelima adalah menekankan pemberdayaan pemuda melalui penguatan kemitraan yang kokoh dengan para pemangku kepentingan terkait, guna memungkinkan generasi muda berkontribusi dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, inklusivitas, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan keenam adalah mengakui pemuda sebagai penggerak utama ketahanan masa depan dan inovasi di Asia Tenggara. Para peserta SEAMMYS 2026 meyakini bahwa generasi muda dapat menjadi agen bagi kesejahteraan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam dunia yang dinamis yang terus dibentuk oleh teknologi yang berkembang, dengan karakter yang kuat dan tujuan yang jelas. Pertemuan SEAMMYS 2026 dihadiri oleh menteri maupun pejabat tinggi setara di bidang olahraga dan kepemudaan dari negara-negara Asia Tenggara.

Selain Menpora RI Erick Thohir selaku tuan rumah, hadir pula Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam Dato Nazmi Mohamad, Menteri Olahraga Filipina Jhon Patrick Gregorio, Ketua Komisi Pemuda Nasional Filipina Joseph Francisco Jeff Ortega, Menteri Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda Singapura David Neo, Menteri Pemuda, Olahraga, Seni, dan Kebudayaan Timor-Leste Nelyo Isaac Sarmento





