Parulian Paidi Aritonang menyebut Prof Yusril Ihza Mahendra memiliki kualitas hukum dan pengalaman lintas pemerintahan yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Parulian Paidi Aritonang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, secara resmi menyatakan bahwa Prof. Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang memiliki kualitas mumpuni untuk dipertimbangkan sebagai kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu (22/11/2026), mengindikasikan adanya dinamika penting dalam persepsi elite akademik terhadap struktur kepemimpinan negara yang akan datang.

Menurut Parulian, rekam jejak panjang yang dimiliki oleh Prof. Yusril menjadi modal strategis yang tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan bahwa pengalaman Yusril di berbagai lini pemerintahan, ditambah dengan kedalaman pemikirannya di bidang hukum tata negara, merupakan aset vital. Kontribusi nyata tokoh tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dinilai sebagai fondasi intelektual yang kuat untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di eksekutif.

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Kualifikasi Kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra

Prof. Yusril Ihza Mahendra dinilai memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Parulian Paidi Aritonang menekankan bahwa posisi Wakil Presiden tidak boleh diisi semata-mata berdasarkan popularitas sesaat atau kekuatan politik jangka pendek. Jabatan strategis ini memerlukan sosok dengan pengalaman kenegaraan yang mendalam dan kemampuan berpikir kompleks untuk menghadapi tantangan nasional.

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin rumit dan multidimensi. Kondisi ini menuntut seorang pemimpin yang tidak hanya mampu memahami akar persoalan secara kritis, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk merumuskan jalan keluar yang tepat. Kejernihan dalam berpikir dan ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi syarat mutlak bagi siapa pun yang akan mendampingi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif.

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Pentingnya Integritas dan Pengalaman Lintas Era

Pengalaman, kapasitas intelektual, integritas, serta komitmen yang kuat terhadap kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam seleksi pemimpin. Parulian Paidi Aritonang menyoroti bahwa Prof. Yusril merupakan sosok yang telah berkiprah secara konsisten di dunia akademik, hukum, dan pemerintahan lintas generasi. Jejak karirnya mencakup era Presiden Soeharto hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan stabilitas dan adaptabilitas yang tinggi.

Salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh Prof. Yusril adalah kemampuannya unik dalam menghubungkan pemikiran akademis dengan praktik nyata penyelenggaraan negara. Ia tidak hanya memahami persoalan kenegaraan dari perspektif teoritis semata, tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam menangani berbagai crisis dan dinamika pemerintahan. Perpaduan antara pengetahuan teoritis, pengalaman praktis, dan kematangan berpikir ini merupakan kualitas kepemimpinan nasional yang langka namun sangat dibutuhkan.

Visi Penguatan Eksekutif Presiden Prabowo

Jabatan Wakil Presiden dianggap sebagai momentum penting untuk mempertimbangkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto secara lebih efektif. Parulian Paidi Aritonang mengkritik pendekatan yang hanya mengandalkan popularitas dalam memilih wakil pemimpin negara, karena hal tersebut tidak menjamin ketangguhan dalam menghadapi ujian kenegaraan yang berat.

Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas disarankan untuk lebih cermat dalam menilai profil kandidat Wakil Presiden. Kebutuhan akan figur yang mampu menjadi mitra strategis dengan kedalaman wawasan hukum dan tata negara menjadi lebih krusial di tengah kompleksitas geopolitik dan sosial ekonomi. Prof. Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai alternatif solusi yang menggabungkan integritas akademis dengan rekam jejak eksekutif yang teruji.