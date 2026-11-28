Profesor Aan Eko Widiarto menegaskan kebutuhan tindakan tegas aparat kepolisian untuk menangani kasus perundungan di Malang yang menewaskan korban, guna menjaga kepercayaan publik.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Aan Eko Widiarto, menyoroti pentingnya integritas dan ketegasan dalam penanganan kasus perundungan anak di Kota Malang yang berujung kematian korban. Dalam rekaman siaran Kompas Petang di KompasTV pada Sabtu, 28 November 2026, ia menekankan bahwa respons institusi kepolisian menjadi faktor krusial dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Akibat Viral Asal Usul Pelaku

Ia menjelaskan bahwa narasi yang berkembang di media sosial mengenai latar belakang pelaku telah memicu kekhawatiran serius di tengah publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ayah dari salah satu tersangka adalah seorang anggota polisi, sehingga muncul dugaan adanya nepotisme atau perlakuan khusus dalam proses hukum.

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Aan Eko Widiarto menilai bahwa persepsi perlindungan ini sangat berbahaya bagi legitimasi aparat keamanan. Ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh isu tersebut dapat memicu penurunan moral dan kredibilitas institusi kepolisian di mata masyarakat sipil secara luas.

Respon Kapolda dan Gubernur

Pihak kepolisian Jawa Timur telah memberikan komitmen kuat untuk mengatasi kekhawatiran tersebut melalui tindakan nyata. Kapolda Jatim, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, menyatakan bahwa kasus ini akan ditindak dengan keras dan diselidiki hingga tuntas tanpa adanya pengabaian fakta.

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Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda saat mengunjungi rumah korban di Malang pada siang hari. Kunjungan simbolis dan pesan ketegasan ini dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa keadilan akan ditegakkan secara objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaminan Penegakan Hukum Pusat

Selain komitmen dari level kepolisian daerah, pemerintahan provinsi dan pusat juga ikut menyanggai seriusnya penanganan perkara ini. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menunjukkan kepedulian dengan langsung turun ke lokasi kejadian di Malang.

Kehadiran Gubernur Jawa Timur bersama dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan kasus ini ditangani secara sembarangan. Hal ini memberikan jaminan bahwa seluruh elemen pemerintah bersinergi dalam mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.