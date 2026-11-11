Pemain Tottenham dan Swedia Dejan Kulusevski menolak prosedur transplantasi lutut, kecewa atas dukungan klub, dan kembali tampil setelah lebih dari 500 hari absen. Kabar ini mengejutkan penggemar sepak bola.

Dejan Kulusevski, pemain tengah asal Swedia yang lama menjadi sorotan Tottenham Hotspur, mengumumkan penolakan terhadap prosedur transplantasi lutut pada musim panas lalu. Ia mengekspresikan kekecewaannya terhadap sejumlah orang dalam klub selama periode 500 hari yang dihabiskannya berjuang meredakan cedera keras pada lututnya.

Keputusan Transplantasi dan Pelatihan Penyembuhan

Menurut pernyataan yang disampaikan ke media Swedia, Kulusevski telah menjalani diskusi dengan berbagai dokter spesialis. Pada musim panas, ia dijelaskan bahwa calon operasinya adalah transplantasi lutut, yakni mengganti lututnya dengan organ yang berasal dari donor lain. Ia mengatakan secara tegas bahwa keputusan itu tidak diterima dan ia memilih untuk menunda sistem operasi dengan menekan rasa sakit ketika bermain.

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Selama fase pemulihan, pemain mengakui mengalami beberapa kemunduran. Ia beralih berkat sesi fisioterapi serta konseling rutin. Dalam wawancara, Kulusevski menyatakan bahwa beberapa pihak mengkritik dan meragukan kesembuhannya, bahkan menganggapnya tidak siap kembali ke lapangan.

Reaksi Klub dan Kritikan Departemen Medis

Keputusan Kulusevski menambah sorotan pada departemen medis Tottenham, yang menghadap kritik tajam dalam dua tahun terakhir karena cedera pemain yang berulang. Beberapa pemain utama klub harus absen lama, memaksa klub menuntut strategi pemulihan yang lebih ketat.

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Bagian Kyoto berkomentar bahwa beberapa pelatih dan staf masih menyudutkan keberhasilan medical team, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di dalam organisasi. Kulusevski menutup komentar dengan menekankan bahwa ia bersunyi‑sungguh untuk memaafkan semua orang yang bertanya-tanya selama masa masalahnya.

Pengaruh pada Skor Nasional dan Rencana Masa Depan

Setelah bertahun-tahun tidak tampil, Kulusevski kembali dipanggil ke skuad Swedia untuk finalisasi Nations League pekan ini. Ia memprakarsai peran kunci di 30 menit pertama ketika Swedia menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada hari Sabtu di Strawberry Arena. Selanjutnya, ia akan melanjutkan perjalanan ke Polandia pada hari Selasa.

Dengan kemenangan atas Bosnia ke publik, Swedia diharapkan menyelesaikan grup dan mempromosikan diri ke Liga A. Kulusevski menegaskan bahwa padahal bersedia bermain sekali, ia bersedia untuk melaksanakan pertandingan demi memastikan keberhasilan tim dan kinerja terbaik di depan penonton.

Dampak Lebih Besar: Pengembangan Pemain Dan Praktik Medis

Pengalaman Kulusevski dianggap sebagai pelajaran penting bagi seleksi pemain dan praktik medis klub-klub Inggris. Ia mengingatkan bahwa para pemain dapat mengalami putus asa bila tidak mendapatkan dukungan penuh, dan menuntut transparansi serta komunikasi agar proses pemulihan berjalan transparan.

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Sementara itu, mantan kapten Roma, Cristian Romero, juga pernah memilih perawatan cedera di luar klub, menandakan kumuhnya hubungan antara pemain dan staf medis. Sejak kejadian ini, klub akan menghadapi pertimbangan baru dalam mengelola cedera dan menetapkan standar operasional praktik perawatan khawatir kesehatan pemain.

Para pengamat secara keseluruhan melihat perkembangan ini sebagai titik balik bagi Tottenham Hotspur. Mereka menilai bahwa klub perlu meningkatkan kerjasama antara dokter, pelatih, dan manajer umum untuk menekan risiko cedera di masa depan. Kulusevski sendiri berharap dapat menandakan kemenangan bagi Swedia dan memusatkan kembali karir sepak bolanya.