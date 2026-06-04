Artikel ini menganalisis tren deindustrialisasi yang dialami Indonesia dengan penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dalam dua puluh tahun terakhir. Dijelaskan faktor historis yang menyebabkan stagnansi, termasuk krisis 1998, bangkitnya China, dan ketergantungan pada komoditas pasca-reformasi. Upaya pemerintah melalui kebijakan hilirisasi also disebutkan beserta keterbatasannya, serta Tantangan yang dihadapi sektor padat karya amidst persaingan global yang ketat.

Dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia telah mengalami penurunan dan menjadi relatif stagnan. Di tengah kondisi ini, ketidakpastian dalam dunia usaha justru semakin meningkat, dipicu oleh beragam kebijakan yang inkonsisten dan tidak mendukung industri.

Sebagai negara yang berpotensi besar, Indonesia perlu memacu industrialisasi lebih cepat sebelum momentumnya benar-benar hilang. Pada masa tertentu, industri manufaktur Indonesia pernah Meganjut dengan pertumbuhan dua digit, melampaui pertumbuhan ekonomi umum yang berada di kisaran 7-8 persen, terutama pada era 1990-an ketika arus investasi asing mengalir deras dan ekspor manufaktur berkembang pesat untuk mengurangi ketergantungan pada minyak.

Namun, keberhasilan tersebut tidak bertahan lama akibat fragility struktur tata kelola ekonomi dan politik di era Soeharto yang diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis finansial Asia pada 1997-1998裔 menghancurkan sistem ekonomi dan memukul keras sektor manufaktur. Pada saat bersamaan, China mulai bangkit sebagai negara industri besar, menciptakan persaingan global yang ketat. Pasca-reformasi, Indonesia seharusnya membangun kembali daya saing manufakturnya, tetapi justru terlena dengan lonjakan harga komoditas global yang terjadi antara 2001-2012, khususnya untuk kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara.

Indonesia yang awalnya berada pada jalur industrialisasi kembali berbalik arah ke jalur ekspor komoditas mentah. Periode ini merupakan langkah mundur bagi proses industrialisasi karena ketergantungan tinggi pada sumber daya alam justru menghambat pengembangan industri yang bernilai tambah tinggi. Selama periode tersebut, porsi ekspor manufaktur menyusut, sementara ekspor batubara dan minyak sawit mendominasi struktur perdagangan. Pemerintah tidak memanfaatkan pendapatan besar dari komoditas untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang berbasis industrialisasi.

Akibatnya, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2000-2006 kontribusi industri pengolahan masih sekitar 24 persen, lalu turun menjadi 23 persen pada 2007-2008, 22 persen pada 2009-2015, 21 persen pada 2016-2021, dan stagnan di sekitar 20 persen sejak 2021-2025. Tren ini mencerminkan gejala deindustrialisasi dini, di mana penurunan kontribusi manufaktur terjadi sebelum negara mencapai status berpendapatan tinggi. Teuku Riefky dari LPEM FEB UI menilai bahwa industri manufaktur Indonesia saat ini berada pada tahap relatif stagnan.

Meski belum mengalami kemunduran besar seperti Meksiko atau Brasil, tren perlambatan sudah terlihat. Untuk menjadi negara maju, sektor manufaktur perlu tumbuh pesat, tetapi selama 20 tahun terakhir justru stagnan bahkan menurun tipis. Pemerintah Presiden Joko Widodo kemudian mengambangkan kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dimulai dari sektor nikel dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sektor lain.

Prabowo baru-baru ini meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap dengan nilai Rp 116 triliun, mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Namun, kebijakan ini masih terbatas dan belum berhasil memicu industrialisasi cepat. Mohammad Faisal dari CORE Indonesia menilai bahwa kebijakan industri pemerintah masih parsial karena terlalu konsentrasi pada industri hilir berbasis SDA, khususnya pertambangan.

Selain itu, sektor manufaktur padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung industrialisasi Indonesia, seperti tekstil, elektronika, dan otomotif, menunjukkan tekanan dan belum ada penguatan signifikan. Di saat yang sama, persaingan globalENCESNER





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Deindustrialisasi Manufaktur Hilirisasi Komoditas PBD Ekonomi Indonesia Industri Daya Saing

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