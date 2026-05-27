Penjelasan mendalam tentang fenomena deindustrialisasi dini yang dihadapi Indonesia, penyebabnya dari ketidakpastian regulasi hingga lemahnya implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan ketahanan nasional.

Deindustrialisasi dini adalah kondisi di mana kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian suatu negara terus menurun sebelum negara tersebut mencapai status negara berpendapatan tinggi. Fenomena ini dapat diamati melalui penurunan proporsi sektor manufaktur dalam produkt domestik bruto (PDB) atau penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam Development economics, deindustrialisasi pada umumnya bersifat alami setelah sektor manufaktur mencapai puncaknya dan ekonomi beralih ke sektor jasa. Namun, deindustrialisasi dini atau prematur terjadi ketika negara belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi sektor manufakturnya-misalnya, belum menjadi negara berpendapatan tinggi-tetapi kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut sudah menurun. Masalahnya, sektor manufaktur berperan sebagai motor utama penciptaan nilai tambah tinggi dan memiliki rantai pasok panjang.

Jika deindustrialisasi dini terjadi, akan muncul tantangan struktural serius, seperti menipisnya lapangan kerja formal, pengangguran meningkat, dan ekonomi terperangkap dalam pertumbuhan semu. Sektor jasa yang berkembang cenderung didominasi pekerja informal, yang memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap tenaga kerja berkualitas. Akibatnya, perekonomian dapat stagnan, tidak mampu naik ke tingkat negara maju, dan ketahanan eksternal melemah karena ketergantungan pada impor sertakerentanan terhadap goncangan global.

Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, Indonesia saat ini experiencing deindustrialisasi prematur karena beberapa faktor, terutama ketidakpastian regulasi dan hukum. Ia mencatat bahwa dalam waktu sepuluh tahun terakhir, aturan pengupahan telah empat kali diubah, sehingga menyulitkan industri padat karya untuk merencanakan kontrak jangka panjang dan mengestimasi biaya tenaga kerja. Ketidakpastian ini menghambat investasi di sektor manufaktur, yang padahal memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja formal dalam jumlah besar.

Perspektif ini diingatkan dengan'mencerminkan' pengalaman negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi selalu diiringi kontribusi besar sektor manufaktur-misalnya, ketika China tumbuh 8-10 persen per tahun, kontribusi manufakturnya mencapai lebih dari 30 persen terhadap PDB. Sebaliknya, kontribusi manufaktur Indonesia telah menurun dari sekitar 30 persen sebelum reformasi menjadi hanya 19 persen (atau 16 persen jika CPO dikeluarkan).

Rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur hanya 4 persen per tahun, sedangkan PDB tumbuh 4,98 persen per tahun, menunjukkan bahwa sektor ini tidak lagi menjadi train engine perekonomian. Kondisi ini, menurut Bob, jelas mencerminkan gejala deindustrialisasi dini meski pendapatan per kapita Indonesia belum mencapai 12.000 dolar AS-threshold umum negara berpendapatan tinggi. Wijayanto Samirin, pengajar di Universitas Paramadina, menambahkan bahwa ketidakpastian hukum dan inkonsistensi kebijakan menjadi hambatan utama investasi, yang pada gilirannya mempercepat deindustrialisasi.

Menurutnya, berbagai program reformasi regulasi yang diluncurkan pemerintah belum berdampak signifikan karena lemahnya implementasi dan buruknya kepastian hukum. Ia menekankan bahwa ketidakpastian ini terlihat dari maraknya kriminalisasi kebijakan publik maupun korporasi, yang seharusnya tidak terjadi. Praktik tersebut justru semakin sering mengancam dunia usaha, membuat pelaku bisnis cenderung menahan ekspansi dan investasi baru. Dari sisi ekonomi internasional, hal ini berisiko menurunkan daya saing Indonesia dan mengakibatkan ketergantungan lebih pada produk luar negeri, sehingga perekonomian menjadi rentan terhadap gejolak global.

Dengan demikian, untuk mencegah further premature deindustrialization, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk menyusun regulasi yang stabil, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang Kondusif agar sektor manufaktur dapat kembali menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan





Deindustrialisasi Dini Sektor Manufaktur Kontribusi PDB Ketidakpastian Hukum Investasi Lapangan Kerja Formal Apindo Bob Azam Wijayanto Samirin

