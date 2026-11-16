Dedy Oskaria mengusulkan enam mekanisme pengendalian penyadapan, termasuk pembatasan sasaran, perintah tertulis, dan sanksi tegas, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh intelijen.

Dedy Oskaria menyampaikan serangkaian rekomendasi krusial mengenai mekanisme penyadapan elektronik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. Rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan tersebut digelar di ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.

Enam Mekanisme Pengendalian Penyadapan

Dedy Oskaria menyatakan bahwa tujuan utama usulan ini adalah mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa perhatian masyarakat dan anggota Komisi III DPR RI tertuju pada bagaimana memastikan integritas proses penyadapan tidak dilanggar. Oleh karena itu, ia menyarankan adanya enam pengendalian ketat yang harus diterapkan secara konsisten.

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Pertama, Dedy mengusulkan pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif agar tidak melebar ke hal-hal di luar kepentingan negara. Penyadapan hanya boleh ditujukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri dan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi. Larangan tegas juga diberlakukan agar alat ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Kedua, setiap aktivitas penyadapan harus dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis resmi dari pimpinan terkait. Perintah tersebut harus memuat batas waktu yang jelas dan tidak boleh diperpanjang secara semena-mena. Khusus untuk lingkungan Intelkam Polri, Dedy menyarankan jangka waktu maksimal penyadapan dibatasi hanya satu bulan agar tidak terjadi penahanan data berlebihan.

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Mekanisme Dokumentasi dan Kompartementasi

Ketiga, mekanisme dokumentasi harus dilakukan secara kompartementasi yang ketat. Proses ini memisahkan peran pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis dalam unit yang berbeda. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk menciptakan sistem cek dan平衡 yang kuat di dalam organisasi.

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib dicatat secara rinci dan permanen. Dedy menegaskan bahwa catatan operasional tersebut tidak boleh diubah atau dihapus oleh pihak manapun setelah proses selesai. Data catatan ini juga perlu diaudit secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur yang terjadi di lapangan selama periode waktu tertentu.

Struktur Pengawasan dan Sanksi Tegas

Kelima, pengawasan operasional harus dilakukan secara berjenjang melalui pengawasan melekat. Kepala Badan Intelijen Kemahasiswaan dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri memegang fungsi pengawasan langsung, sementara Inspektorat Pengawasan serta Profesi dan Pengamanan (Propam) berfungsi sebagai pengawas independen. Struktur ganda ini diharapkan dapat menutup celah potensi pelanggaran etik.

Keenam, Dedy mensyaratkan adanya sanksi tegas bagi pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut meliputi tindakan pidana melalui peradilan umum, sanksi etik dengan hukuman terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maupun hukuman disiplin administratif. Ketegasan ini penting sebagai efek jera bagi oknum yang melanggar aturan.

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Batasan Wewenang Baintelkam Polri

Dedy Oskaria juga menjelaskan secara rinci batasan peran Badan Intelijen Kemahasiswaan dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam proses hukum. Ia menegaskan bahwa Baintelkam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus secara mandiri. Fungsi penyidikan dan penerbitan izin tetap sepenuhnya berada di tangan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selama proses penegakan hukum, Baintelkam Polri hanya memberikan dukungan teknis kepada penyidik. Dukungan ini mencakup bantuan taktis dan penyediaan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Batasan ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan intelijen tidak bertabrakan dengan kekuasaan hukum pidana yang independen.

Kesimpulan dari usulan ini adalah bahwa setiap kegiatan penyadapan harus berjalan transparan, terdokumentasi, dan berada di bawah pengawasan berlapis. Tanpa enam pengendalian ini, potensi penyalahgunaan data pribadi dan privasi masyarakat akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan hukum.