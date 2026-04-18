Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Jangka Panjang untuk Kesejahteraan Hewan, Bukti Konsistensi Sejak Dulu

Melanie Subono mengungkapkan bahwa Dedi Mulyadi memiliki komitmen kuat dan konsisten terhadap isu kesejahteraan hewan, terbukti dari pertemuan pertama mereka belasan tahun lalu hingga diskusi terbaru mengenai satwa liar dan kondisi Bandung Zoo. Dedi Mulyadi menunjukkan langkah nyata sejak awal isu ini mengemuka, menegaskan bahwa kepeduliannya bukanlah hal baru.

Melanie Subono baru-baru ini kembali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , dan mengungkapkan sebuah fakta menarik mengenai komitmen jangka panjang sang gubernur terhadap isu kesejahteraan hewan . Pertemuan terbaru ini, yang membahas berbagai persoalan mulai dari nasib lumba-lumba hingga kondisi satwa di Bandung Zoo, semakin mengukuhkan persepsi Melanie bahwa Dedi Mulyadi bukanlah sekadar politisi yang baru peduli pada isu ini. Sebaliknya, ia adalah sosok yang telah menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan sejak bertahun-tahun lalu.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Melanie berbagi cerita bahwa pertemuan kali ini bukanlah yang pertama baginya dengan Dedi Mulyadi terkait isu yang sama. Ia mengenang bahwa keduanya pernah bertemu sekitar belasan tahun lalu, dengan topik pembahasan yang tak jauh berbeda, yaitu seputar perlindungan dan kesejahteraan hewan.

“Jadi sebetulnya ini kedua kalinya aku bertemu dengan beliau. Dan dua-duanya tentang hewan. Itu berapa tahun lalu ya, Kang?” ujar Melanie, sembari menoleh ke arah Dedi Mulyadi yang mendampinginya.

Kenangan Melanie Subono berlanjut dengan menceritakan momen awal pertemuan mereka. Saat itu, Melanie tengah giat mengampanyekan penghentian eksploitasi lumba-lumba yang dijadikan sebagai atraksi hiburan dalam sirkus. Pengalaman tersebut menjadi bukti konkret bagaimana Dedi Mulyadi merespons isu kesejahteraan hewan.

Menariknya, Dedi Mulyadi mengaku bahwa pada masa itu, dirinya langsung mengambil langkah kebijakan yang terukur di wilayah yang dipimpinnya. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwa isu kesejahteraan hewan sudah menjadi perhatian Dedi Mulyadi sejak lama, bahkan jauh sebelum isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik seperti saat ini. Ini menunjukkan bahwa komitmennya bukan sekadar retorika, melainkan telah diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak.

‘Hari ini kita bertemu tentang satwa liar dan satwa-satwa yang ada di Bandung Zoo. Setelah Mei, Bandung Zoo aman ya? Insya Allah,” ujar Melanie, menyiratkan harapan dan optimisme mengenai perkembangan positif terkait kondisi satwa di kebun binatang tersebut setelah diskusi dan kemungkinan adanya tindak lanjut dari pertemuan ini.

Komitmen Dedi Mulyadi yang terungkap oleh Melanie Subono ini menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin publik dapat menunjukkan kepedulian yang konsisten terhadap isu-isu lingkungan dan perlindungan satwa, melampaui tren sesaat dan menetapkan standar yang lebih tinggi bagi upaya pelestarian alam.

Konsistensi Dedi Mulyadi dalam isu kesejahteraan hewan, sebagaimana diungkapkan oleh Melanie Subono, tidak hanya terlihat dari pertemuan kedua mereka yang kembali mengangkat topik serupa, tetapi juga dari rekam jejaknya di masa lalu. Pengakuan bahwa pertemuan pertama mereka belasan tahun lalu juga membahas tentang perlindungan hewan, khususnya terkait kampanye penghentian eksploitasi lumba-lumba untuk sirkus, memberikan gambaran mendalam tentang akar kepedulian Dedi Mulyadi. Pada saat itu, ketika isu kesejahteraan hewan mungkin belum mendapat sorotan sebesar sekarang, Dedi Mulyadi telah menunjukkan keseriusannya dengan mengeluarkan kebijakan konkret di wilayahnya. Langkah ini menunjukkan bahwa integritas dan prinsipnya dalam melindungi makhluk hidup telah tertanam kuat jauh sebelum menjadi agenda politik yang populer.

Pertemuan terbaru yang membahas satwa liar dan kondisi Bandung Zoo semakin menegaskan bahwa perhatiannya terhadap hewan tidak pernah surut. Harapan Melanie Subono agar Bandung Zoo menjadi lebih aman setelah bulan Mei juga menjadi indikator adanya upaya kolaboratif dan tindak lanjut yang diharapkan dari pertemuan tersebut. Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan sebuah forum diskusi yang berorientasi pada solusi dan perbaikan nyata bagi satwa-satwa yang membutuhkan perlindungan.

Dengan demikian, Dedi Mulyadi dapat dicatat sebagai figur publik yang memiliki rekam jejak panjang dan konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan hewan, sebuah dedikasi yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut berkontribusi dalam pelestarian satwa





Dedi Mulyadi Melanie Subono Kesejahteraan Hewan Konsistensi Kebijakan Perlindungan Satwa

