Gubernur Dedi Mulyadi meminta izin tambang dihentikan di Ujung Kulon dan menegaskan Badak Jawa tidak boleh direlokasi demi kelangsungan hidup spesies langka tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pelestarian Badak Jawa di habitat asli mereka. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa satwa endemik ini wajib berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah ini diambil untuk mencegah risiko kepunahan yang semakin mengancam.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui warga di Kabupaten Bandung Barat. Pertemuan ini terjadi sela kunjungan resmi Gubernur Dedi Mulyadi ke pabrik tekstil Kwangduk Worldwide. Tanggal peristiwa ini adalah Sabtu tanggal 21 November 2026. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan poin krusial mengenai konservasi alam.

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Risiko Relokasi Satwa Langka Badak Jawa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan ilmiah mengenai bahaya memindahkan Badak Jawa. Gubernur Dedi Mulyadi mengkritik rencana relokasi satwa ini ke lokasi lain seperti Alas Purwo. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pindah habitat memicu stres tinggi pada Badak Jawa.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan ancaman penyakit menular bagi Badak Jawa. Gubernur Dedi Mulyadi juga menyebutkan ketidakcocokan ekosistem baru bagi Badak Jawa. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa relokasi bisa berujung pada musibah bagi populasi Badak Jawa.

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Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan tidak ada penawaran lahan baru dari Pemprov Jabar untuk Badak Jawa. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan habitat alami Badak Jawa hanya ada di Ujung Kulon. Gubernur Dedi Mulyadi menyebut Ujung Kulon sebagai kawasan historis Sanghyang Sirah bagi Jawa Barat.

Permintaan Penutupan Aktivitas Pertambangan Tambang

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak penghentian aktivitas pertambangan di sekitar Ujung Kulon. Gubernur Dedi Mulyadi meminta pemerintah daerah tidak menerbitkan izin tambang baru. Gubernur Dedi Mulyadi juga menuntut penutupan operasional tambang yang sudah berjalan sebelumnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan syarat tersebut penting untuk kebersihan ekosistem Ujung Kulon. Gubernur Dedi Mulyadi berharap langkah tegas ini segera dilakukan pemerintah. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa klaim tersebut adalah posisi tetap dari Gubernur Dedi Mulyadi.

Sikap Resmi Kementerian Kehutanan dan Raja Juli Antoni

Kementerian Kehutanan menyatakan pelindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat utama Badak Jawa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyertakan penguatan pengamanan dari perburuan liar.

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Kementerian Kehutanan mendukung pemantauan populasi berbasis sains untuk Badak Jawa. Kementerian Kehutanan juga fokus pada pemulihan habitat untuk Badak Jawa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa.

Posisi Pemerintah terhadap Wacana Relokasi Badak Jawa

Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo pernah menyampaikan wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa. Hashim Djojohadikusumo mengusulkan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Alas Purwo. Hashim Djojohadikusumo menyebut langkah ini untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam.

Pemerintah merujuk pada ancaman tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau bagi Badak Jawa. Pemerintah juga menyebut langkah konservasi jangka panjang sebagai alasan wacana Hashim Djojohadikusumo. Namun pemerintah memastikan tidak ada relokasi Badak Jawa tanpa kajian ilmiah lengkap.

Badan Komunikasi Pemerintah memastikan tidak akan memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo sekarang. Bakom RI menyatakan kajian ilmiah harus selesai sebelum Badak Jawa dipindahkan. Langkah ini diambil demi keselamatan Badak Jawa dan menjaga ekosistem Ujung Kulon tetap aman.