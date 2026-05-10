Dedi Mulyadi Menderita Terkejut, Pria Media Tak Milik Brakat Lagi Rambutan

Ketika bertemu seorang ibu penjual rambutan di pinggir jalan, Dedi Mulyadi terkejut dengan jawabannya yang tak wajar. Rambutannya sudah banyak namun ibu pedagang masih berani menolak setengah dari harga modalnya. Dedi Mulyadi akhirnya mengatakan ramuannya akan digunakan untuk membantu anak yatim.

Ditengah hujan deras mengguyur, Dedi Mulyadi bertemu seorang ibu penjual rambutan bersama putranya yang masih kelas 1 SMP berjualan di pinggir jalan. Rambutannya masih tersedia sangat banyak meski ibu pedagang tersebut sudah berjualan sejak pagi hari.

Niat hati KDM ingin menguji ibu penjual rambutan tersebut dengan menawarnya separuh harga modal. Tetapi justru Dedi Mulyadi sendiri yang terkejut dengan jawaban ibu tersebut.

"Belinya 6.000, ibu jual 3.000 aja seikat daripada busuk. Kalau busuk lebih nggak laku," ungkap Dedi Mulyadi pada tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Kemudian, Dedi Mulyadi mengatakan rambutan yang ia beli dari ibu tersebut akan dijual lagi untuk bantuan kepada anak yatim.

"Saya mau jual lagi, kalau saya beli 3.000 saya jual lagi 5.000. Yang 2.000 (keuntungan) untuk anak-anak yatim," jelas KDM. Sumber :Penjual itu masih memiliki 22 ikat untuk dijual hari ini. Sehingga ia menanggung kerugian besar pada hari itu





