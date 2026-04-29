Dedi Mulyadi Harapkan Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur Jadi Terakhir, Pemerintah Jabar Tanggung Biaya Korban

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berharap kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur menjadi yang terakhir. Ia juga mengajak masyarakat mendoakan keluarga korban. Pemerintah Jabar menanggung biaya perawatan dan memberikan santunan. Kecelakaan melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek, menyebabkan 15 orang meninggal dan 76 luka-luka. Selain itu, berita terkait olahraga, naturalisasi pemain Timnas, dan dinamika dunia sepak bola juga disorot.

Dedi Mulyadi , Gubernur Jawa Barat, mengecam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Selasa (28/4/2026). Ia berharap peristiwa tersebut menjadi kecelakaan terakhir yang melibatkan kereta api di Indonesia.

Dalam keterangannya di Gedung Pakuan Bandung, Dedi mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Jawa Barat, untuk mendoakan keluarga korban agar diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi musibah ini. Menurut data terakhir yang diperoleh pada hari yang sama, kecelakaan tersebut menyebabkan 15 orang meninggal dunia dan 76 lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit bagi korban yang dirawat dan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga.

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran dan tanggung jawab langsung pemerintah terhadap warga yang tertimpa musibah. Berdasarkan informasi terbaru, kecelakaan terjadi ketika KRL berhenti di Stasiun Bekasi Timur, kemudian KA Argo Bromo Anggrek yang beroperasi pada jalur yang sama menghantam KRL tersebut, menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka-luka. Pemerintah Jawa Barat terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan otoritas terkait untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal tanpa kendala biaya bagi keluarga korban.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur, meminta warga mematuhi aturan di perlintasan kereta api setelah insiden tertempernya truk oleh kereta api di perlintasan resmi antara Stasiun Blitar–Garum. Selain itu, dinamika dunia olahraga juga menjadi sorotan, seperti kemenangan Paris Saint-Germain atas Bayern Munich dalam leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026 dengan skor 5-4. Pelatih PSG, Luis Enrique, menyatakan kekagumannya atas pertandingan tersebut.

Di sisi lain, PSSI sedang mempertimbangkan naturalisasi cepat eks Timnas Belanda untuk Piala AFF 2026 guna mengisi kekosongan pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen. Masinis KA Argo Bromo Anggrek, Nofiandri, juga sempat memberikan keterangan setelah insiden kecelakaan maut di Bekasi. Di luar negeri, NAC Breda mengajukan gugatan pada KNVB karena keinginannya untuk pertandingan ulang melawan Go Ahead Eagles tidak dikabulkan. Sementara itu, chat terakhir anak korban kecelakaan KRL dengan ibunya sebelum tragedi di Stasiun Bekasi Timur menjadi kenangan pilu.

Mantan Menteri KKP menerima tawaran dari Dedi Mulyadi untuk berantas pinjol di Jawa Barat. Dinamika Timnas Indonesia juga menjadi perbincangan panas, mulai dari pemain yang tersisih hingga keputusan pelatih yang menuai kritik, bahkan kabar mengejutkan dari FIFA





