Dedi Mulyadi Dorong Pendekatan Teknokratis dalam Pelestarian Cagar Budaya Bogor

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya naskah akademik sebagai dasar kebijakan tata ruang untuk melindungi warisan sejarah dan mencegah kerusakan lingkungan di Bogor.

Dedi Mulyadi , yang akrab disapa KDM, membawa sebuah visi besar dalam upaya melestarikan warisan leluhur di wilayah Bogor. Menurutnya, terdapat sebuah jurang pemisah yang cukup lebar antara kegemilangan masa lalu yang dimiliki oleh daerah ini dengan arah pembangunan yang sedang berjalan di masa depan.

KDM menekankan bahwa untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan sebuah pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Ia mengusulkan pembuatan buku atau naskah akademik yang mampu menjelaskan secara komprehensif setiap peninggalan sejarah yang ada. Sebagai contoh, artefak penting seperti Prasasti Batu Tulis dan Mahkota Binokasih tidak boleh hanya dipandang sebagai benda kuno, melainkan harus melalui kajian akademis yang mendalam. Kajian tersebut mencakup analisis mengenai tanggal pembuatan, komposisi bahan yang digunakan, hingga pemaknaan mendalam terhadap tulisan atau simbol yang tertera di dalamnya.

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh KDM adalah fenomena sosial di masyarakat yang cenderung melihat benda cagar budaya melalui kacamata mistis atau klenik. Ia berpendapat bahwa cara pandang seperti ini justru menghambat apresiasi yang sebenarnya terhadap kecerdasan peradaban masa lalu. Oleh karena itu, KDM ingin mengubah paradigma masyarakat agar lebih teknokratis dan berbasis pada pemahaman peradaban.

Dengan mengubah pola pikir dari klenik menjadi teknokratis, masyarakat diharapkan dapat menyadari bahwa para leluhur bangsa ini telah memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam berpikir maupun bertindak, yang tercermin dalam karya-karya fisik yang ditinggalkan. Pendekatan ini bukan bertujuan untuk menghilangkan nilai spiritual, melainkan untuk memperkuat pemahaman ilmiah sehingga warisan budaya tersebut dapat dijaga dengan cara yang benar dan tepat.

Lebih jauh lagi, KDM menjelaskan bahwa naskah akademik yang ia gagas bukan sekadar dokumen formal yang disimpan di perpustakaan atau arsip pemerintah. Dokumen tersebut harus berfungsi sebagai kompas atau panduan utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan tata ruang dan pembangunan fisik di lapangan. KDM melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pembangunan saat ini yang sering kali mengabaikan lanskap sejarah, yang pada akhirnya justru memicu kerusakan lingkungan yang serius.

Ia memberikan contoh nyata di kawasan Batu Tulis, di mana area yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan hijau atau daerah resapan air justru diubah menjadi jalanan. Dampaknya, terjadi bencana longsor yang menunjukkan adanya kesalahan fatal dalam perencanaan lanskap. Baginya, pembangunan yang mengabaikan sejarah dan alam adalah pembangunan yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Sebagai langkah konkret dalam perbaikan fasilitas sejarah, KDM juga menyinggung rencana alokasi anggaran sebesar sembilan miliar rupiah yang akan difokuskan untuk pengembangan Museum Pajajaran di Kota Bogor.

Anggaran besar tersebut tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat seremonial, melainkan akan dialokasikan sepenuhnya untuk memperbaiki spesifikasi museum agar memenuhi standar internasional. Hal ini meliputi perbaikan sistem sirkulasi udara guna menjaga kelembapan benda purbakala, peningkatan sistem keamanan agar artefak tetap terjaga, serta penataan ruang pamer yang lebih edukatif. KDM ingin Museum Pajajaran menjadi pusat pembelajaran yang mampu menarik minat generasi muda untuk mempelajari sejarah dengan cara yang modern namun tetap autentik.

Pada akhirnya, KDM menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masa depan, baik itu berupa jalan, jembatan, sistem irigasi, maupun gedung perkantoran, tidak boleh dipisahkan dari aspek lanskap dan tata letak sejarah. Integrasi antara kemajuan fisik dan pelestarian nilai sejarah adalah kunci untuk menciptakan peradaban yang berakar kuat namun tetap mampu berkembang mengikuti zaman. Dengan menjadikan sejarah sebagai fondasi pembangunan, pemerintah tidak hanya membangun fisik kota, tetapi juga membangun identitas dan harga diri bangsa.

Visi ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam pembangunan daerah yang lebih harmonis antara manusia, alam, dan sejarah





