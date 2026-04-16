Dedi Mulyadi Dibuat Terkejut, Wanita Singajaya Lamar Saat Kampanye Pernikahan Sederhana di KUA

Dalam agenda kampanye pernikahan sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA) Singajaya, Dedi Mulyadi justru mendapat lamaran tak terduga dari seorang wanita. Respons Dedi Mulyadi pun mencuri perhatian publik.

Kehadiran Dedi Mulyadi di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Singajaya pada awalnya memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mengkampanyekan konsep pernikahan sederhana kepada generasi muda, khususnya kaum milenial dan Gen Z. Ia ingin menekankan bahwa gengsi untuk mengadakan pesta mewah bukanlah prioritas utama dalam sebuah pernikahan, terutama demi menghindari jerat utang yang bisa memberatkan di awal kehidupan berumah tangga. Dalam upayanya memfasilitasi masyarakat, Dedi Mulyadi bahkan menyiapkan sarana dan prasarana agar proses pernikahan dapat berjalan lebih mudah dan terjangkau.

'Ini barangkali saya kerjakan selesai seminggu. Kemudian, jadi minggu sekarang hari Kamis. Berarti hari Rabu depan sudah selesai ruangannya. Nah, kemudian nanti misalnya kalau minggu depan hari Rabu sudah selesai, hari Kamis boleh dong kita terima pertama yang nikah di sini,' ujar Dedi Mulyadi dalam sebuah rekaman video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada tanggal 15 April 2026. Ia menambahkan dengan penuh semangat, 'Tidak usah hajatan, langsung saya saksi nikahnya.' Komitmen Dedi Mulyadi untuk mempermudah pernikahan ini sejalan dengan visinya yang selalu menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata. Ia juga kerap menyinggung kesadaran terhadap lingkungan, sebuah aspek yang sering terabaikan dalam hiruk pikuk pembangunan modern.

Namun, di tengah upayanya menyuarakan pesan positif mengenai pernikahan, Dedi Mulyadi justru dihadapkan pada situasi yang tak terduga. Seorang wanita asal Singajaya, yang diketahui telah dua kali menikah dan saat ini berstatus janda selama delapan tahun, memberanikan diri untuk melamar Dedi Mulyadi. Kabar mengenai dua kali pernikahan wanita tersebut berujung pada kisah pilu; pernikahan pertamanya berakhir karena sang suami meninggal dunia, sementara pernikahan kedua harus kandas di meja perceraian. Ia memilih untuk fokus membesarkan anak-anaknya di tengah ketidakpastian hidup. Ketika ditanya mengenai ketertarikannya, wanita tersebut mengungkapkan perasaannya yang mendalam. 'Tadinya sih mau dengan saya, tapi saya tunda dulu deh sampai 2034,' jawab Dedi Mulyadi sambil melontarkan candaan. Ia juga sempat menanyakan niat serius sang janda dengan nada bercanda, 'Ibu bener pengin sama saya? Ibu punya anak berapa?' Jawaban sang janda yang singkat namun penuh arti, 'Sayang banget,' semakin menambah kehangatan dan kelucuan momen tersebut.

Kejadian ini sontak menjadi sorotan dan viral di berbagai platform media sosial, menunjukkan sisi lain dari sosok Dedi Mulyadi yang tidak hanya tegas dalam urusan publik tetapi juga humoris dan humanis dalam interaksi personal. Kejadian ini mengingatkan pada momen lain di mana Dedi Mulyadi menemukan seorang pria paruh baya tertidur di trotoar karena kelaparan. Momen mengharukan tersebut viral setelah Dedi Mulyadi tidak hanya memberikan makanan, nasihat, tetapi juga modal usaha bagi pria tersebut, menunjukkan kepeduliannya yang tulus terhadap sesama. Selain itu, berita lain yang beredar pada waktu yang bersamaan adalah mengenai perkembangan olahraga, seperti persiapan tim Gresik Petrokimia Ponska Plus yang berpeluang melaju ke grand final Proliga 2026, serta pernyataan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang masih terbuka untuk tawaran melatih di Liga Indonesia setelah dua kali pemecatan. Ada pula wacana Gubernur DKI Jakarta terkait penjualan hak penamaan halte ke partai politik, yang memicu berbagai tanggapan publik.

Respon Dedi Mulyadi yang tidak terduga, alih-alih menerima lamaran tersebut, justru menyarankan wanita itu untuk menjadi ketua Ikatan Janda Indonesia (IJI). Langkah ini menunjukkan kepiawaian Dedi Mulyadi dalam mengarahkan situasi yang canggung menjadi sebuah kesempatan positif bagi wanita tersebut dan organisasinya. Saran tersebut tidak hanya menghargai status wanita itu, tetapi juga memberikan platform bagi dirinya untuk berkarya dan memimpin, sekaligus mengapresiasi peran janda dalam masyarakat. Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan berbagai gagasan pembangunan dan kepedulian sosialnya, seolah ingin mengalihkan fokus sang janda dari urusan pribadi ke ranah pemberdayaan komunitas.

Kampanye pernikahan sederhana yang digagasnya memang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, dan dengan saran ini, ia juga menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk menemukan kebahagiaan dan kontribusi sosial di luar pernikahan itu sendiri. Momen ini menjadi bukti bahwa Dedi Mulyadi selalu memiliki cara unik dalam menanggapi berbagai persoalan, menggabungkan kebijaksanaan dengan sentuhan humor yang membuat publik terhibur sekaligus tersentuh. Ia konsisten menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga tentang kesejahteraan individu dan pemberdayaan komunitas, serta menjaga keseimbangan harmonis antara manusia dan lingkungannya.





