Dedi Mulyadi Bekali Perwira Siswa Sesko TNI dengan Kepemimpinan Autentik dan Strategi Komunikasi Publik

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan pembekalan tentang kepemimpinan dan strategi komunikasi publik kepada Perwira Siswa Sesko TNI. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang jujur, berakar pada cinta bangsa, serta kesadaran terhadap pentingnya ideologi, sejarah, dan lingkungan hidup dalam pertahanan negara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , memberikan pembekalan inspiratif kepada para Perwira Siswa Pendidikan Reguler LXVII Sesko TNI Tahun Ajaran 2026, memfokuskan pada aspek kepemimpinan yang autentik dan strategi komunikasi publik yang efektif. Dalam sesi yang berharga ini, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya karakter pemimpin yang jujur dan memiliki ikatan batin yang kuat dengan rakyat.

Ia menegaskan bahwa tantangan masa depan bangsa membutuhkan pemimpin yang original, yang lahir dari rasa cinta dan dedikasi terhadap bangsa, bukan sekadar kepemimpinan yang dibangun berdasarkan rekayasa atau framing. Pembekalan ini menjadi momen penting untuk merumuskan kembali esensi kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Dedi Mulyadi menyoroti bahwa TNI sebagai institusi pertahanan negara memiliki akar filosofis dan historis yang mendalam, lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih keadilan dan kemerdekaan. Ia mengaitkan kekuatan pertahanan dengan 'milieu kultural' yang menyatu dengan alam, menekankan pentingnya menjaga harmoni dengan empat unsur alam: tanah, air, udara, dan matahari. Baginya, prajurit sejati adalah mereka yang setia pada alam dan tidak mengkhianati fondasi kekuatan pertahanan bangsa. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kecanggihan teknologi bukanlah penentu utama kemenangan sebuah bangsa. Tanpa landasan ideologi yang kuat, perangkat teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Dedi Mulyadi juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pertahanan negara. Ia memperingatkan bahwa kerusakan alam akibat eksploitasi berlebihan dapat menggerogoti kekuatan pertahanan alami, yang pada akhirnya dapat meruntuhkan fondasi bangsa. \Dalam kuliah umum tersebut, Dedi Mulyadi merumuskan empat pilar utama kepemimpinan masa depan: dimensi ideologis, historis, filosofis, dan teknokratis. Keempat pilar ini diharapkan mampu membekali para perwira siswa dengan kerangka berpikir yang komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Pemahaman mendalam terhadap ideologi bangsa akan menjadi landasan yang kokoh dalam mengambil keputusan strategis. Pengetahuan tentang sejarah akan memberikan perspektif yang lebih luas dan pengalaman yang berharga. Penghayatan terhadap filosofi bangsa akan memperkuat karakter dan integritas. Sementara itu, kemampuan teknokratis akan membantu dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien.





