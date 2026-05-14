Dedi Kusnandar Siap Berjuang Bersama Persib Bandung Demi Gelar Juara Berturut-turut

Kembalinya Dedi Kusnandar ke skuad Persib Bandung memberikan semangat baru dalam upaya Maung Bandung mempertahankan gelar juara liga melalui kontribusi maksimal di lini tengah.

Kembalinya Dedi Kusnandar ke dalam skuad utama Persib Bandung membawa angin segar bagi strategi permainan tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Setelah melewati masa pinjaman yang cukup menantang bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC pada putaran pertama BRI Super League 2025/2026, gelandang berpengalaman ini kini telah sepenuhnya terintegrasi kembali dengan rekan-rekan setimnya di Bandung.

Dedi mencatatkan lima penampilan selama membela Bhayangkara, sebuah pengalaman yang menurutnya sangat berharga untuk menjaga kebugaran fisik serta ketajaman mental sebelum akhirnya kembali dipercaya oleh pelatih Bojan Hodak. Kehadirannya di lini tengah diharapkan mampu memberikan stabilitas dan pengalaman, terutama dalam menghadapi tekanan tinggi di pertandingan-pertandingan krusial menuju akhir musim.

Dedi menegaskan bahwa ia memiliki keinginan kuat untuk membantu tim mencapai target tertinggi dan menyatakan kesiapannya untuk diturunkan dalam peran apa pun yang diberikan oleh tim pelatih, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Salah satu momen paling signifikan setelah kepulangannya adalah ketika Dedi mendapatkan kesempatan bermain dalam laga panas melawan rival abadi, Persija Jakarta. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Dedi masuk ke lapangan pada menit ke-80 sebagai pemain pengganti untuk memperkuat lini tengah.

Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan tipis dengan skor 2-1, sebuah hasil yang tidak hanya memberikan tiga poin penuh tetapi juga memberikan kepuasan psikologis yang luar biasa bagi para pemain dan pendukung. Dedi mengungkapkan rasa bangga dan senangnya bisa berkontribusi dalam kemenangan melawan tim besar seperti Persija, mengingat sorotan publik yang selalu sangat besar setiap kali kedua tim ini bertemu.

Kemenangan ini menjadi bukti konsistensi Persib dalam menjaga performa mereka di level tertinggi liga, sekaligus menunjukkan bahwa kedalaman skuad yang dimiliki Bojan Hodak mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Secara klasemen, kemenangan atas Persija Jakarta memiliki makna yang sangat strategis bagi posisi Persib Bandung di papan atas. Saat ini, Pangeran Biru mengoleksi total 75 poin dan kokoh berada di posisi pertama.

Meskipun Borneo FC memiliki jumlah poin yang sama, Persib unggul dalam catatan head to head, yang membuat mereka tetap berada di jalur utama untuk meraih gelar juara. Lebih jauh lagi, keberhasilan mengalahkan Persija sebanyak dua kali dalam satu musim ini secara otomatis memupus harapan tim ibu kota untuk bersaing memperebutkan takhta juara, sehingga Persija dipastikan akan finis di posisi ketiga. Pencapaian ini mempertegas dominasi Persib di musim ini dan menjadi modal berharga untuk menghadapi sisa laga yang ada.

Namun, Dedi mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terbuai dengan posisi saat ini karena perjuangan belum sepenuhnya selesai. Tugas besar masih menanti Persib Bandung dalam dua pertandingan terakhir yang akan menjadi penentu gelar juara. Dedi menekankan bahwa mereka belum bisa dikatakan aman atau sudah juara sebelum peluit akhir pertandingan terakhir berbunyi. Persib dijadwalkan akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada hari Minggu, 17 Mei, pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat karakteristik PSM yang selalu kuat saat bermain di kandang sendiri. Setelah laga tersebut, Persib akan menutup musim dengan menjamu Persijap Jepara pada Sabtu, 23 Mei, pukul 16.00 WIB di hadapan pendukung mereka sendiri. Jika mampu memenangkan kedua laga final ini, Persib Bandung akan mencatatkan sejarah luar biasa dengan meraih gelar juara tiga kali berturut-turut, sebuah pencapaian yang sangat langka dan prestisius dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Sebagai penutup, Dedi Kusnandar yang kini berusia 34 tahun memberikan pesan terbuka kepada seluruh Bobotoh untuk terus memberikan doa dan dukungan yang tidak terputus. Ia menyadari bahwa semangat dari suporter adalah energi tambahan yang sangat dibutuhkan para pemain saat bertarung di lapangan, terutama dalam tekanan mental yang tinggi menjelang penentuan juara. Dedi berkomitmen untuk memberikan seluruh kemampuan terbaiknya demi menjaga martabat klub dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Dengan kombinasi pemain berkualitas, strategi jitu dari Bojan Hodak, serta dukungan militan dari suporter, Persib Bandung optimis dapat mengunci gelar juara musim ini dan melanjutkan tradisi kemenangan mereka di kancah sepak bola nasional





