Dedi Iskandar Batubara Nilai Pendidikan Gratis Selaras dengan UUD 1945 Pasal 31

Dedi Iskandar Batubara dari DPD RI menilai pendidikan gratis sejalan dengan UUD 1945 Pasal 31, tetapi biaya operasional belum sepenuhnya digratiskan negara.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menilai ide pendidikan gratis sangat mulia karena sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa. Pernyataan itu disampaikan seusai diskusi publik di Hotel Santika Bintaro pada Selasa, 4 November 2026.

Diskusi publik tersebut mengangkat tema Pendidikan Gratis dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif UUD 1945 NRI Tahun 1945. Dalam forum itu, Senator Dedi Iskandar Batubara menegaskan bahwa gagasan pendidikan gratis sekaligus merupakan implementasi UUD 1945 Pasal 31.

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Dasar Konstitusi Pendidikan Gratis dalam UUD 1945 Pasal 31

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak inilah yang menjadi landasan utama pembahasan pendidikan gratis dalam diskusi tersebut.

Pasal 31 ayat (2) mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar sekaligus mewajibkan pemerintah membiayainya. Dengan rumusan ini, pembiayaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab negara.

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Dalam paparannya, Senator Dedi Iskandar Batubara menyebut APBN sudah menampung 20 persen anggaran pendidikan. Meski demikian, besaran tersebut dinilainya belum mampu memenuhi tuntutan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pandangan Senator Dedi tentang Biaya Operasional Sekolah

Senator Dedi Iskandar Batubara menilai negara masih belum mampu menggratiskan biaya pendidikan secara keseluruhan. Menurut Senator dari Sumatera Utara itu, masih ada biaya dalam operasional pendidikan yang belum tercakup pembiayaan negara.

Untuk membandingkan kemampuan anggaran, Dedi mengaitkan persoalan ini dengan Program MBG. Ia mengatakan 'kalau negara mampu bisa mengalokasikan Rp 1 triliun per hari untuk program MBG, seharusnya negara juga bisa membiayai pendidikan'.

Argumen tersebut menempatkan skala anggaran Program MBG sebagai pembanding, sehingga pembiayaan pendidikan juga layak mendapat perhatian serupa menurut pandangan Dedi. Pandangan ini menjadi inti kritik Dedi terhadap pembiayaan pendidikan saat ini.

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Simulasi Biaya Pendidikan dari SD hingga SMA/SMK

Berdasarkan simulasi dari beberapa pakar yang dikutip Dedi, seorang siswa SD misalnya membutuhkan sekitar Rp 4 juta dalam satu tahun. Angka ini menjadi dasar perhitungan biaya per jenjang.

Jika kebutuhan tersebut dikalikan selama 6 tahun masa SD, total biayanya mencapai Rp 24 juta. Simulasi ini menunjukkan beban biaya yang cukup besar bagi keluarga pada jenjang awal pendidikan.

Untuk jenjang SMP dan SMA/SMK, simulasi yang sama menyebutkan sekitar Rp 12 juta masing-masing. Jika ketiga angka itu dijumlahkan, estimasi total dari SD hingga SMA/SMK mencapai sekitar Rp 48 juta per siswa.

Angka-angka tersebut merupakan hasil simulasi, bukan data realisasi biaya sekolah di seluruh daerah. Perhitungan ini disampaikan dalam kerangka argumen Dedi tentang perlunya negara menanggung biaya operasional pendidikan secara lebih menyeluruh.