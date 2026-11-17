Arsenal menyepakati kontrak lima tahun untuk Declan Rice hingga 2031. Gelandang Timnas Inggris ini menerima kenaikan gaji besar sebagai pengakuan atas perannya yang vital.

Declan Rice telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang masa jabatannya di Arsenal hingga tahun 2031. Tawaran kontrak berdurasi lima tahun ini menegaskan komitmen jangka panjang antara pemain Timnas Inggris tersebut dengan klub London Utara. Kesepakatan ini juga mencakup peningkatan kompensasi finansial yang signifikan bagi sang gelandang utama.

Mekanisme dan Detail Kesepakatan Kontrak

Perpanjangan kontrak ini mengikat Rice di Emirates Stadium hingga akhir musim 2030-2031. Besaran gaji baru yang disepakati mencerminkan nilai strategisnya baik di tingkat klub maupun tim nasional Inggris. Negosiasi intensif antara perwakilan Rice dan manajemen Arsenal telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

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Meskipun dokumen final belum ditandatangani secara resmi, kedua belah pihak yakin bahwa kontrak tersebut akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Langkah ini mengakhiri masa ketidakpastian yang sempat menghantui pihak klub selama musim transisi berjalan. Proses perundingan ini menunjukkan urgensi Arsenal untuk mengamankan aset kunci mereka sejak dini.

Posisi Stakeholder dan Latar Belakang Rekrutmen

Rice awalnya bergabung dengan Arsenal dari West Ham United pada tahun 2023. The Gunners menghabiskan biaya transfer sebesar 105 juta pounds untuk mengamankan jasa gelandang bintang tersebut. Investasi besar ini terbukti memberikan dampak positif pada performa tim di berbagai kompetisi.

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Sebelum keputusan ini, Rice masih terikat kontrak yang berlaku hingga akhir musim depan. Arsenal memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak tersebut selama satu tahun tambahan. Namun, kedua pihak memilih untuk menyelesaikan pembicaraan lebih awal demi stabilitas jangka panjang.

Pernyataan Rice menunjukkan apresiasi mendalam terhadap kepercayaan yang diberikan manajer dan rekan setimnya. Ia menyebutkan bahwa kondisi psikologis yang stabil di klub sangat membantu fokusnya di lapangan. Hal ini memungkinkan Rice untuk terus memberikan performa terbaik dalam setiap pertandingan yang dijalankannya.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kesepakatan ini menandai berakhirnya spekulasi seputar masa depan Rice di Premier League. Pemain yang pernah bersebrangan dengan Manchester United kini telah memperkuat barisan Arsenal secara permanen. Langkah ini juga menstabilkan susunan skuad untuk menghadapi tantangan kompetisi di tahun-tahun mendatang.

Arsenal secara eksplisit mengakui kontribusi Rice sebagai salah satu pilar utama tim. Gaji yang dinaikkan adalah bentuk apresiasi langsung atas dedikasi dan konsistensinya. Hal ini sejalan dengan strategi klub untuk mempertahankan inti skuad yang sudah terbentuk dengan solid.

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Keputusan ini juga memberikan kejelasan bagi para penggemar Arsenal mengenai stabilitas tim. Rice telah menjadi wajah baru dari era modern Arsenal di bawah manajemen yang berorientasi trofi. Kontrak baru ini menjadi fondasi kuat untuk ambisi gelar di kompetisi domestik dan internasional.