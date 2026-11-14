Declan Rice Konfirmasi Perpanjangan Kontrak Arsenal Segera Ditandatangani

Declan Rice memastikan kontrak baru dengan Arsenal segera resmi. Gelandang ini memperkuat stabilitas karier dan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Detail kesepakatan mengacu pada laporan BBC Sport.

Declan Rice, gelandang utama Arsenal, telah memberikan konfirmasi resmi bahwa ia sedang dalam proses finalisasi penandatanganan kontrak baru bersama klub tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemain berkebangsaan Inggris tersebut menjelang laga pertemuan antara timnas Inggris melawan Spanyol, sebagaimana dilaporkan oleh BBC pada Minggu, 7 Oktober. Rice menyatakan bahwa ia sangat beruntung dapat terus berkarya di klub besar seperti Arsenal, di mana pelatih memiliki kepercayaan penuh padanya serta rekan setim selalu memberikan energi positif yang luar biasa.

Detail Mekanisme Perpanjangan Kontrak Rice

Kontrak saat ini yang mengikat Rice dengan Arsenal berlaku hingga tahun 2028. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, kesepakatan baru yang sedang digodog ini adalah perpanjangan jangka panjang yang akan mengikatnya di London untuk periode yang lebih lama lagi. Transaksi ini diperkirakan akan menempatkan Rice di antara segelintir pemain dengan bayaran tertinggi di seluruh roster Arsenal, dengan tingkat gaji yang sejajar dengan kapten tim, Bukayo Saka.

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Rice semula bergabung dengan Arsenal dari West Ham United pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang sangat fantastis, mencapai 105 juta pound sterling. Kesepakatan perpanjangan yang即将 ditandatangani ini tidak hanya menandakan loyalitas tinggi terhadap The Gunners, tetapi juga merefleksikan nilai eksklusif yang diberikan klub kepada seorang pemain yang telah menjadi pilar tengah lapangan sejak pertama kali membela seragam Arsenal.

Pendapat Pemain dan Latar Belakang Karier

Sejak resmi bergabung di musim panas 2023, Rice telah mencatatkan prestasi statistik yang sangat solid dengan总 penampilan sebanyak 171 kali di seluruh kompetisi untuk Arsenal. Kontribusi ofensifnya juga sangat krusial, dengan total 22 gol yang berhasil ia cetak selama masa baktinya. Hal ini menunjukkan bahwa Rice bukan hanya pemain defensif, tetapi juga ancaman nyata di depan gawang lawan yang konsisten menghasilkan gol.

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Dalam pernyataannya, Rice mengungkapkan rasa syukurnya karena kondisi karier yang saat ini stabil. Ia mengaku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal eksternal yang sering mengganggu konsentrasi pemain lain. Kondisi mental yang tenang dan terjamin ini, menurut Rice, membuat proses bermain sepak bola jauh lebih mudah dan menyenangkan dibandingkan dengan situasi di mana kontrak sering bergantian.

Prestasi Klub dan Dampak Internasional

Kontribusi Rice terhadap trofi dan gelar telah terlihat jelas selama masa bergabungnya. Ia menjadi bagian integral dalam perjalanan Arsenal meraih satu trofi Liga Inggris pada musim 2025/2026. Selain itu, Rice juga turut mengangkat piala Community Shield sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2023 dan 2026, menstabilkan dominasi tim di kompetisi pembuka musim.

Di level internasional, Rice telah menjadi tulang punggung Timnas Inggris sejak melakukan debutnya pada Maret 2019. Hingga November 2026, ia telah mengoleksi 81 penampilan dan mencetak delapan gol untuk The Three Lions. Prestasi timnas yang diraihnya bersama Rice di lapangan tengah mencakup posisi runner-up di Euro 2020 dan Euro 2024, serta keberhasilan meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2026, menandai era keemasan dalam kariernya bersama negaranya.