Pelatih baru Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, memulai debutnya dengan kekalahan 0-1 dari Sunderland dalam pertandingan Liga Inggris. Gol tunggal Nordi Mukiele di babak kedua memastikan kemenangan bagi Sunderland, sementara Tottenham semakin terpuruk di zona degradasi. De Zerbi harus segera mencari solusi untuk mengangkat performa tim.

Waktu baca 2 menit. Tottenham Hotspur kalah 0-1 lawan Sunderland dalam pertandingan Liga Inggris 2025/26 di Stadium of Light pada Minggu (12/4/2026). Jakarta (ANTARA) - Debut Roberto De Zerbi sebagai pelatih Tottenham Hotspur berakhir pahit setelah The Lilywhites kalah 0-1 dari tuan rumah Sunderland di Stadium of Light pada Minggu malam WIB. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Nordi Mukiele pada babak kedua.

Hasil ini membuat Sunderland naik ke peringkat 10 klasemen Liga Inggris dengan 46 poin dari 32 pertandingan. Sebaliknya, Tottenham semakin terpuruk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dengan 30 poin, setelah disalip West Ham United yang mengoleksi 32 poin. De Zerbi yang baru ditunjuk menggantikan Igor Tudor langsung memimpin Tottenham dalam pertandingan ini. Tim tamu sempat tampil agresif sejak awal laga dengan mengambil inisiatif serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, Sunderland mampu memberikan perlawanan sengit. Pasukan Regis Le Bris beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat. Meski kedua tim saling menekan, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Sunderland berhasil memecah kebuntuan. Mukiele mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61 setelah memanfaatkan umpan Habib Diarra dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Tertinggal satu gol, De Zerbi mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun, upaya tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan. Tottenham kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Sunderland. Hingga pertandingan usai, Tottenham gagal mencetak gol penyeimbang, sementara tuan rumah sukses mempertahankan keunggulan tipis mereka. Kekalahan ini menjadi awal yang sulit bagi De Zerbi dalam memimpin Tottenham. Ia harus segera mencari solusi untuk mengangkat performa tim agar dapat keluar dari zona degradasi. Tekanan tentu akan semakin besar mengingat harapan tinggi yang dibebankan kepada pelatih baru ini. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa Liga Inggris tetap kompetitif dan tidak ada tim yang bisa meremehkan lawannya. Sunderland, yang sebelumnya berada di papan tengah, mampu menunjukkan performa yang solid dan meraih kemenangan penting atas tim sekelas Tottenham. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi Sunderland dalam mengarungi sisa musim. Sementara itu, bagi Tottenham, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk segera berbenah. De Zerbi perlu melakukan evaluasi terhadap taktik, strategi, dan komposisi pemain agar dapat menemukan formula yang tepat untuk meraih kemenangan. Selain itu, manajemen Tottenham juga perlu memberikan dukungan penuh kepada De Zerbi agar ia dapat bekerja secara maksimal. Peran suporter juga sangat penting dalam memberikan dukungan moral kepada tim di saat-saat sulit seperti ini. Dukungan positif dari suporter akan sangat membantu pemain untuk bangkit dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dengan kerja keras, evaluasi yang cermat, dan dukungan penuh dari semua pihak, Tottenham diharapkan dapat segera keluar dari keterpurukan dan kembali meraih hasil positif di Liga Inggris. Perjalanan masih panjang, dan segala sesuatu masih mungkin terjadi dalam sepak bola. Robin Roefs; Omar Alderete, Luke O'Nien, Reinildo Mandava; Nordi Mukiele (Trai Hume 82'), Mouhamadou Diarra, Noah Sadiki, Granit Xhaka; Brian Brobbey (Wilson Isidor 90+8'), Enzo Le Fee, Chris Rigg (Chemsdine Talbi 82') Antonin Kinsky; Micky van de Ven, Cristian Romero (Kevin Danso 70'), Destiny Udogie, Pedro Porro; Lucas Bergvall (Pape Matar Sarr 62'), Conor Gallagher (Xavi Simons 85'), Archie Gray (Joao Palhinha 62'); Dominic Solanke, Richarlison (Mathys Tel 62'), Randal Kolo Muani. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tottenham Hotspur Sunderland Liga Inggris Roberto De Zerbi Nordi Mukiele

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »