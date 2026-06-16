Vozinha, kiper Tanjung Verde, berhasil tampil memukau di Piala Dunia 2026 dan membuat Spanyol frustrasi. Ia juga merupakan sosok berpengalaman di sepak bola Cape Verde dan telah membela tim nasional selama lebih dari satu dekade.

Debut Memukau Kiper 40 Tahun di Piala Dunia 2026 ! Vozinha Meledak usai Bantu Tanjung Verde Tahan Spanyol . Kiper Tanjung Verde , Vozinha , berhasil tampil memukau di Piala Dunia 2026 hingga membuat Spanyol frustrasi.

Akun Instagram-nya pun mendadak ramai pengikut. Vozinha yang memiliki nama asli Osimar Jose Evora Dias, merupakan sosok berpengalaman di sepak bola Cape Verde. Ia telah membela tim nasional selama lebih dari satu dekade sejak menjalani debut sekitar 14 tahun lalu. Sepanjang karier internasionalnya, kiper veteran tersebut telah mencatat lebih dari 80 penampilan bersama tim berjuluk Blue Sharks.

Ia juga pernah tampil di empat edisi Piala Afrika sebelum akhirnya merasakan atmosfer Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2026. Saat ini, Vozinha bermain untuk klub kasta kedua Liga Portugal. Meski usianya telah menginjak 40 tahun, performanya di bawah mistar masih menunjukkan kualitas dan ketenangan yang dibutuhkan sebuah tim di level tertinggi. Vozinha juga merupakan sosok pemimpin yang aktif mengarahkan rekan-rekannya dari bawah mistar.

Julukan 'Vozinha' yang berarti 'Suara' atau 'Sang Suara' dianggap sesuai dengan perannya sebagai sosok pemimpin. Menurut Vozinha, julukan itu diberikan oleh keluarga dan kemudian terus digunakan hingga dewasa. Bahkan ketika memulai karier profesional di Angola bersama klub Progresso, ia memilih menggunakan nama tersebut di punggung jersey. Keputusan itu diambil karena ada pemain lain yang memiliki nama depan sama dengannya.

Daripada menggunakan nama berbeda, ia memilih mempertahankan identitas yang sudah dikenal oleh masyarakat di kampung halamannya. Selain dikenal karena julukannya yang unik, Vozinha juga merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan ketenangan yang dibutuhkan sebuah tim di level tertinggi. Ia telah membela tim nasional selama lebih dari satu dekade dan telah mencatat lebih dari 80 penampilan bersama tim berjuluk Blue Sharks.

Ia juga pernah tampil di empat edisi Piala Afrika sebelum akhirnya merasakan atmosfer Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2026. Saat ini, Vozinha bermain untuk klub kasta kedua Liga Portugal dan masih menunjukkan kualitas dan ketenangan yang dibutuhkan sebuah tim di level tertinggi. Vozinha juga merupakan sosok pemimpin yang aktif mengarahkan rekan-rekannya dari bawah mistar dan telah membantu timnya mencuri satu poin dari salah satu tim unggulan turnamen, Spanyol, di Piala Dunia 2026





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Vozinha Piala Dunia 2026 Tanjung Verde Spanyol Sepak Bola

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