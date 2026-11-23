Luca Williams-Barnett cetak gol termuda Tottenham sejak 2007 saat debut starter melawan Ipswich. Roberto De Zerbi pastikan masa depan pemain muda ini dengan kontrak baru jangka panjang.

Luca Williams-Barnett, pemain muda Tottenham, mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda di Liga Primer sejak Gareth Bale pada tahun 2007. Remaja berusia 18 tahun ini memulai debutnya sebagai starter dalam kemenangan 2-0 atas Ipswich setelah sebelumnya tampil impresif sebagai pemain pengganti. Penampilan gemilang selama 64 menit tersebut membuatnya mendapat sambutan meriah sambil berdiri dari para penggemar.

Prank Pelatih Roberto De Zerbi Sehari Sebelumnya

Roberto De Zerbi, pelatih Tottenham, menceritakan taktik psikologis yang digunakan sehari sebelum laga penting melawan Ipswich. Pelatih asal Italia itu memanggil Williams-Barnett untuk berbicara berdua dan mengaku bahwa ia akan dimainkan bersama tim U-21 selama 60 menit demi mengembalikan kebugaran fisik. Informasi mengejutkan ini menyebabkan Williams-Barnett merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya, namun ia segera menyadari bahwa itu adalah lelucon yang bertujuan membangun antusiasme sebelum pertandingan dimulai.

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Pesan palsu tersebut akhirnya dibatalkan oleh pelatih, yang kemudian memberikan kabar sebenarnya mengenai posisi Williams-Barnett di lini utama. Perubahan strategi ini memicu semangat luar biasa pada diri pemain muda tersebut sepanjang hari menjelang kickoff. Ia merasa tidak sabar untuk membuktikan diri di lapangan dan memanfaatkan kesempatan langka ini dengan penuh dedikasi tinggi.

Eksekusi Teknis dan Rekor Pencetak Gol

Williams-Barnett mencetak gol pertamanya di level senior dalam 15 menit pertama pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium. Pencapaian ini menandai momen krusial dalam kariernya sebagai jebolan akademi yang telah mendukung klub sejak kecil. Ia mengakui bahwa posisi dan penempatannya di lapangan membaik seiring berjalannya fase awal pertandingan setelah sempat kecewa karena melewatkan peluang sebelumnya.

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Ketika bek sayap asal Spanyol, Pedro Porro, hendak mengirim umpan silang untuk kedua kalinya, Williams-Barnett bergerak berdasarkan instingnya. Ia memanfaatkan ruang di belakang pemain yang menjaga dirinya dan berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Gol tersebut adalah realisasi dari mimpi yang selama ini ia impikan sepanjang karir sepak bolanya.

Kontribusi Asist dan Prospek Masa Depan

Selain gol, Williams-Barnett juga berperan penting dalam menggandakan keunggulan Tottenham melalui umpan assist kepada Dominic Solanke. Aksi individu yang ia lakukan melibatkan kemampuan melewati sejumlah pemain bertahan sebelum mengirim umpan silang yang diselesaikan oleh rekan setimnya. Performa cemerlang ini secara resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan tersebut oleh pihak klub.

Kemunculan bintang muda ini telah mendorong manajemen Tottenham untuk mengamankan masa depannya secara resmi. According to Press Association, kesepakatan kontrak baru jangka panjang telah tercapai antara Williams-Barnett dan klub. Kesepakatan ini menjamin stabilitas karir pemain yang tengah menarik banyak perhatian di London Utara.

Bandingan Lamine Yamal dan Mentalitas Unik

Roberto De Zerbi tak segan membandingkan potensi Williams-Barnett dengan bintang Barcelona, Lamine Yamal. Pelatih tersebut menyoroti mentalitas unik yang dimiliki oleh pemain remajanya, termasuk kebiasaan menonton cuplikan aksi Ronaldinho, Eden Hazard, dan Neymar selama perjalanan bus menuju stadion. Sikap tenang dan kreativitas dalam menghadapi debut bertekanan tinggi menunjukkan bahwa ia memiliki peluang besar untuk mencapai level tertinggi sepak bola Eropa.

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De Zerbi menekankan bahwa bakat Williams-Barnett jauh lebih besar daripada yang terlihat secara umum. Ia menilai pemain tersebut beruntung bermain di klub papan atas bersama rekan-rekan setim kelas dunia. Dengan mempertahankan etos kerja yang tinggi, Williams-Barnett diharapkan dapat terus menjadi pemain tetap di tim utama Tottenham Hotspur di masa mendatang.