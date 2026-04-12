Debut De Zerbi Berakhir Pahit, Tottenham Hotspur Takluk di Kandang Sunderland

Pelatih baru Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, harus menelan pil pahit di debutnya setelah timnya kalah 0-1 dari Sunderland dalam pertandingan Liga Inggris. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Tottenham di zona degradasi.

Tottenhamhotspur.com Jakarta (ANTARA) - Debut Roberto De Zerbi sebagai pelatih Tottenham Hotspur berakhir pahit setelah The Lilywhites kalah 0-1 dari tuan rumah Sunderland di Stadium of Light pada Minggu malam WIB. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Nordi Mukiele pada babak kedua. Hasil ini membuat Sunderland naik ke peringkat 10 klasemen Liga Inggris dengan 46 poin dari 32 pertandingan.

Sebaliknya, Tottenham semakin terpuruk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dengan 30 poin, setelah disalip West Ham United yang mengoleksi 32 poin. De Zerbi yang baru ditunjuk menggantikan Igor Tudor langsung memimpin Tottenham dalam pertandingan ini. Tim tamu sempat tampil agresif sejak awal laga dengan mengambil inisiatif serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, Sunderland mampu memberikan perlawanan sengit. Pasukan Regis Le Bris beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat. Meski kedua tim saling menekan, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Sunderland berhasil memecah kebuntuan. Mukiele mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61 setelah memanfaatkan umpan Habib Diarra dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Tertinggal satu gol, De Zerbi mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun, upaya tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan. Tottenham kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Sunderland. Hingga pertandingan usai, Tottenham gagal mencetak gol penyeimbang, sementara tuan rumah sukses mempertahankan keunggulan tipis mereka. Kekalahan ini menjadi awal yang sulit bagi De Zerbi dalam mengemban tugas barunya di Tottenham. Para penggemar Spurs tentu berharap tim kesayangan mereka segera bangkit dan keluar dari zona degradasi. Pertandingan melawan Sunderland ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan De Zerbi untuk memperbaiki performa tim. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih adalah lini serang yang kurang tajam dan lini pertahanan yang mudah ditembus. Selain itu, De Zerbi juga perlu menemukan komposisi pemain yang tepat agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap pemain. Kemenangan Sunderland ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Inggris selalu menyimpan kejutan. Tim-tim dengan peringkat yang lebih rendah pun mampu memberikan perlawanan sengit dan bahkan mengalahkan tim-tim unggulan. Hal ini membuat persaingan di Liga Inggris semakin menarik dan sulit diprediksi. Sunderland yang tampil dengan solid memanfaatkan kelemahan Tottenham dan berhasil meraih tiga poin penting. Kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Sunderland untuk terus memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sementara bagi Tottenham, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk segera berbenah diri. Mereka harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan kembali ke jalur kemenangan. Susunan pemain yang diturunkan dalam pertandingan ini adalah sebagai berikut: Robin Roefs; Omar Alderete, Luke O'Nien, Reinildo Mandava; Nordi Mukiele (Trai Hume 82'), Mouhamadou Diarra, Noah Sadiki, Granit Xhaka; Brian Brobbey (Wilson Isidor 90+8'), Enzo Le Fee, Chris Rigg (Chemsdine Talbi 82'). Dan Antonin Kinsky; Micky van de Ven, Cristian Romero (Kevin Danso 70'), Destiny Udogie, Pedro Porro; Lucas Bergvall (Pape Matar Sarr 62'), Conor Gallagher (Xavi Simons 85'), Archie Gray (Joao Palhinha 62'); Dominic Solanke, Richarlison (Mathys Tel 62'), Randal Kolo Muani. Pertandingan ini juga menjadi sorotan bagi beberapa pemain baru yang diturunkan De Zerbi. Penampilan mereka akan menjadi kunci bagi keberhasilan Tottenham di sisa musim ini. Tentu saja, debut De Zerbi yang tidak memuaskan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen Tottenham. Mereka perlu memberikan dukungan penuh kepada De Zerbi agar dapat membangun tim yang solid dan kompetitif. Selain itu, mereka juga perlu berinvestasi dalam pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat skuad. Kekalahan ini juga menjadi peringatan bagi seluruh pemain Tottenham. Mereka harus meningkatkan performa mereka jika ingin keluar dari zona degradasi. Kerja keras, kekompakan tim, dan semangat juang yang tinggi adalah kunci untuk meraih kemenangan. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian penting bagi Tottenham. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan. Para penggemar Spurs akan terus memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Diharapkan Tottenham dapat segera menemukan performa terbaiknya dan kembali bersaing di papan atas Liga Inggris.





