Debut Campur Aduk Crysencio Summerville di Timnas Belanda: Bangga tapi Kurang Puas dengan Hasil

Penyerang sayap Crysencio Summerville mengung resembling perasaannya setelah debut di tim nasional Belanda melawan Aljazair. Meski bangga dapat kesempatan, kekalahan 0-1 meninggalkan rasa pahit. Pelatih Ronald Koeman dan Summerville memberikan komentar seputar debutnya, termasuk adaptasi dan dukungan dari senior.

Bagi Crysencio Summerville , malam itu diwarnai dengan perasaan campur aduk. Penyerang sayap ini bangga dengan debutnya di tim nasional Belanda, namun kekalahan dari Aljazair (0-1) tetap meninggalkan rasa pahit.

Bagi Summerville, debutnya terbatas pada 45 menit, karena pelatih Ronald Koeman memilih untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain lain, termasuk Memphis Depay, setelah babak pertama. Summerville mengakui bahwa pertandingan tersebut cukup berbahaya di beberapa momen, namun dia juga merasa sedikit ceroboh. Namun, untuk debutnya, dia menganggapnya sudah bagus. Bermain satu babak dan menunjukkan mengapa dia berada di timnas sudah membuatnya optimis bahwa kinerjanya hanya bisa semakin baik.

Koeman juga memberikan komentar positif, meskipun tim kalah. Meskipun terlihat optimis, Summerville expressing bahwa dia lebih memilih debut dengan kemenangan. Namun, dia bersyukur menghabiskan hari itu di lapangan. Menurutnya, semua berjalan dengan baik.

Dia merasa nyaman dan bebas bermain di tengah, sehingga Mats Wieffer dapat bergerak lebih ke depan. Dia juga mengakui bahwa ada beberapa momen di mana dia ceroboh dengan bola. Dia menjelaskan bahwa dia berusaha menciptakan peluang sebanyak mungkin, lebih memilih kehilangan bola di depan daripada di belakang. Sayangnya, tim tidak cukup beruntung dengan peluang-peluang yang diciptakan.

Pertandingan pertama seperti ini tentu membutuhkan adaptasi. Semuanya baru, namun Summerville merasa cepat betah di lingkungan timnas berkat para pemain berpengalaman seperti Frenkie de Jong dan Virgil van Dijk. Mereka memberikan dukungan dengan memotivasi debutan untuk bermain bebas dan menunjukkan mengapa dia datang ke timnas. Rasa percaya diri tersebut dibawa oleh Summerville saat berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti ajang selanjutnya.

Meskipun hasil tidak memuaskan, debutnya di timnas dianggap sebagai langkah positif dan peluang untuk terus berkembang. Cerita ini menekankan pada aspek psikologis debut di level internasional, tekanan yang dihadapi pemain muda, serta peran penting dari supporting cast di dalam tim yang solid





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