Debat RUU Perampasan Aset: Usulan Badan Pengelola Aset di DPR vs Kejaksaan

Pemerintah terbuka pada pembentukan badan khusus pengelola aset hasil rampasan dalam RUU Perampasan Aset. Langkah ini memicu perdebatan antara DPR yang menginginkan sentralisasi dengan Kejaksaan yang mempertahankan integrasi rantai penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola dan memulihkan aset hasil tindak pidana dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap usulan dari Komisi III DPR sejak awal tahun untuk mengonsolidasikan fungsi pengelolaan aset yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga penegak hukum.

Kebijakan Pemerintah dan Dukungan DPR

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang kerap disapa Eddy Hiariej, menegaskan bahwa penataan pengelolaan aset tindak pidana memerlukan badan yang dibentuk langsung oleh Presiden. Badan ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Eddy Hiariej dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026.

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Komis III DPR juga menunjukkan sikap terbuka terhadap pembentukan badan tersendiri yang independen. Tujuannya adalah untuk memisahkan fungsi penegakan hukum dari manajemen aset, sehingga aset hasil rampasan dapat dikelola dengan standar yang lebih tinggi. Sejumlah anggota komisi bahkan mendukung gagasan ini untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan harta benda sitaan negara.

Resistensi Kejaksaan dan Argumen Efisiensi

Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menyampaikan pandangan berbeda dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR pada Selasa, 3 November 2026. Ia berpendapat bahwa pengelolaan aset harus tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rantai penegakan hukum. Bagi Kejaksaan Agung, aset harus berada dalam satu rantai dengan fungsi eksekutor dan pengacara negara yang telah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

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Narendra Jatna juga menyoroti kelemahan struktural dari usulan pembentukan lembaga baru. Ia mengkhawatirkan inefisiensi jika lembaga baru tersebut hanya berkedudukan di pusat tanpa jaringan kelembagaan, sarana fisik, maupun personel hingga ke daerah. Kejaksaan Agung memiliki struktur yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan lembaga baru yang mungkin terkonsentrasi di Jakarta. Hal ini berpotensi menyulitkan penanganan kasus-kasus yang tersebar di berbagai daerah.

Pembelajaran dari Model Inggris

Pembentukan badan pengelola aset di Inggris, yaitu Asset Recovery Agency (ARA), menjadi contoh penting dalam perdebatan ini. Pemerintah Inggris membentuk ARA pada tahun 2003 untuk mengatasi sistem pengelolaan aset yang terfragmentasi di berbagai penegak hukum lokal. Sebelum adanya ARA, tingginya sekat antar-instansi sering memicu kelambatan penyitaan aset dan kegagalan penegak hukum menjangkau aset terpidana.

Meskipun mengusung konsep sentralisasi, keberadaan ARA tergolong singkat karena inefisiensi operasional dan beban biaya eksekusi yang tinggi. Lembaga ini dilebur kembali pada tahun 2008. Kasus ini menunjukkan bahwa sentralisasi fungsi dalam satu lembaga khusus tidak selalu menjamin efektivitas pengelolaan aset hasil rampasan.

Implikasi Kelembagaan dan Beban Negara

Soedeson Tandra, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengingatkan agar pembentuk undang-undang berhati-hati sebelum memutuskan pembentukan badan baru. Ia menekankan bahwa pembentukan badan tersendiri dapat mencegah potensi penyimpangan dibandingkan jika fungsi pengelolaan aset tetap melekat pada institusi penegak hukum. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembentukan badan baru bisa semakin menambah beban negara dalam hal anggaran dan administrasi.

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Pemerintah sedang mengkaji peraturan pelaksanaan, anggaran yang diperlukan, dan penyiapan kelembagaan sebelum RUU Perampasan Aset disahkan. Selain pembentukan badan pengelola, pemerintah juga membuka kemungkinan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset untuk memperkuat pengawasan. Pembentukan badan baru ini menambah daftar lembaga baru yang dibentuk sejak era pemerintahan Prabowo, seperti Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Gizi Nasional.