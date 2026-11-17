Kemenhut dan Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo mendorong relokasi badak jawa ke Alas Purwo demi mitigasi risiko bencana, namun mendapat penolakan keras dari pemerintah daerah dan masyarakat adat di Ujung Kulon.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) beserta Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengadvokasi rencana pemindahan populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju Alas Purwo. Langkah strategis ini dipicu oleh kekhawatiran akan kepunahan total spesies tersebut jika terjadi bencana alam skala besar, seperti tsunami akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi. Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa ketergantungan badak jawa pada satu habitat tunggal menciptakan kerentanan eksistensial yang mendesak untuk diatasi melalui diversifikasi habitat.

Mitigasi Risiko Kepunahan Badak Jawa

Alasan utama di balik proposal relokasi ini adalah ancaman eksistensial terhadap badak jawa karena konsentrasi populasi yang terkonsolidasi di satu wilayah geografis sempit. Hashim Djojohadikusumo menguraikan bahwa jika terjadi bencana hidro-meteorologis atau vulkanik di kawasan Banten, seluruh sisa populasi badak jawa berpotensi hilang dalam waktu singkat. Dengan membagi populasi ke lokasi baru seperti Alas Purwo, kelestarian spesies langka ini akan lebih terjamin terhadap guncangan lingkungan yang tidak terduga. Langkah ini dirancang untuk menciptakan buffer safety bagi kelangsungan hidup spesies endemik Indonesia tersebut.

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Kementerian Kehutanan menegaskan kembali bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan kehilangan statusnya sebagai habitat utama dan prioritas perlindungan pemerintah bagi badak jawa. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua telah menjadi perhatian konservasi serius sejak beberapa dekade lalu. Upaya ini bukan berarti meninggalkan Ujung Kulon, melainkan memperkuat jaringan keamanan biologis bagi satwa yang jumlahnya sangat terbatas.

Penolakan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah

Rencana pemindahan tersebut menghadapi resistensi signifikan dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah setempat, warga lokal, dan masyarakat adat di kawasan sekitar habitat asli. Penolakan ini didasari oleh berbagai alasan emosional maupun konservatif, di mana badak jawa telah diakui secara luas sebagai ikon daerah yang memiliki nilai simbolis tinggi bagi identitas lokal. Banyak pihak berpendapat bahwa relokasi dapat menyebabkan stres tinggi pada satwa, sehingga berisiko memicu kematian badak selama proses pemindahan berlangsung.

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Kepentingan masyarakat adat sering kali bertabrakan dengan intervensi teknis konservasi skala nasional. Bagi komunitas lokal, badak jawa bukan sekadar objek statistik populasi, melainkan bagian integral dari warisan alam yang harus dijaga keutuhannya di lokasi asal. Kekhawatiran akan hilangnya satwa akibat proses relokasi menjadi argumen utama dalam menentang usulan pemerintah pusat, meskipun tujuan akhirnya adalah pelestarian spesies.

Sejarah Panjang Perlindungan Kawasan Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon menyimpan sejarah panjang upaya pelestarian spesis ini yang dimulai sejak abad ke-19. Badak jawa pertama kali diperkenalkan oleh ahli botani Jerman, F Junghun, pada tahun 1846, ketika ia sedang melakukan pengumpulan tumbuhan tropis di wilayah tersebut. Pada masa itu, kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti internasional, dan perjalanan ke lokasi ini bahkan tercatat dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian.

Kehidupan di Ujung Kulon sempat berantakan akibat letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menghasilkan tsunami besar. Letusan tersebut memporak-porandakan permukiman penduduk serta satwa dan vegetasi yang ada di Semenanjung Ujung Kulon. Namun, beberapa tahun kemudian, ekosistem, vegetasi, dan satwa liar di kawasan tersebut tumbuh kembali dengan sangat cepat, menunjukkan ketahanan alam yang luar biasa. Proses perlindungan resmi dimulai setelah rekomendasi dari Perhimpunan The Netherlands Indies Society for The Protection of Nature.

Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Kawasan Suaka Alam melalui SK Pemerintah Hindia Belanda Nomor: 60 pada tanggal 16 Nopember 1921. Status kawasan ini kemudian berubah menjadi kawasan suaka margasatwa melalui Besluit Van Der Gouverneur-General Van Nederlandch-Indie dengan keputusan Nomor: 17 pada tanggal 24 Juni 1937, yang juga memasukkan Pulau Peucang dan Pulau Panaitan. Perubahan status kembali terjadi pada tahun 1958 melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 48/Um/1958 pada tanggal 17 April 1958, yang menetapkan kawasan perairan laut selebar 500 meter dari batas air laut surut terendah sebagai bagian dari Kawasan Suaka Alam.

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Evolusi Status Legal dan Luas Kawasan Konservasi

Status perlindungan kawasan mengalami peningkatan signifikan melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 16/Kpts/Um/3/1967 pada tanggal 16 Maret 1967, yang menetapkan Kawasan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 Ha yang bergandengan dengan bagian Timur Semenanjung Ujung Kulon menjadi Cagar Alam Ujung Kulon. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1979 melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 39/Kpts/Um/1979 pada tanggal 11 Januari 1979, yang memasukkan Kawasan Gunung Honje Utara seluas 9.498 Ha ke dalam wilayah Cagar Alam Ujung Kulon. Tata batas di Cagar Alam Gunung Honje dilaksanakan pada tahun 1980, dengan Berita Acara Tata Batas pada tanggal 26 Maret 1980 yang disahkan pada tanggal 1 Februari 1982 oleh Menteri Pertanian.

Pulau Peucang di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, merupakan bagian integral dari ekosistem yang dilindungi. Kawasan ini kemudian ditunjuk sebagai Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas total 122.956 Ha, yang terdiri dari kawasan darat seluas 78.619 Ha dan perairan seluas 44.337 Ha. Rekonstruksi batas Taman Nasional Ujung Kulon wilayah Gunung Honje dilakukan pada tahun 1995 oleh Badan Planologi Kehutanan. Sebagai upaya penjagaan batas perairan, Badan Planologi Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah New Zealand memasang satu unit rambu suar dan lima pelampung.

Pada tahun 1999, Badan Planologi Kehutanan memasang rambu suar kuning di Tj Alang-Alang dan pemancangan titik referensi di Tj Sodong, Tj Layar, Tj Alang-Alang, Tj Parat, dan Tj Cina. Pengukuran batas alam pantai Semenanjung Ujung Kulon juga dilaksanakan pada tahun yang sama. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 758/Kpts-II/1999 pada tanggal 23 September 1999, Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44.337 Ha ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan. Rekonstruksi batas Taman Nasional Ujung Kulon di daerah Gunung Honje kembali dilaksanakan pada tahun 2004 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura, menandakan komitmen berkelanjutan dalam pengelolaan batas fisik kawasan konservasi ini.