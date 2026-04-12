Dean James Kembali Beraksi: Keadilan Ditegakkan, Passportgate Usai, Go Ahead Eagles Semakin Kuat

Setelah melewati masa sulit akibat kasus passportgate, bek Timnas Indonesia, Dean James, kembali memperkuat Go Ahead Eagles. Ia tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Groningen, menandai kembalinya ke lapangan hijau. KNVB telah menyatakan Go Ahead Eagles dan Dean James tidak bersalah, mengakhiri spekulasi dan kontroversi. Artikel ini mengulas kronologi kasus, pernyataan Dean James, dan dampaknya bagi tim.

Aksi bek Timnas Indonesia, Dean James , kembali merumput bersama Go Ahead Eagles dalam laga tandang melawan Groningen di Stadion Euroborg, Minggu (12/4/2026) dini hari WIB. Dean James tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-70, menggantikan Alfons Sampsted. Pelatih Melvin Boel mempercayainya untuk mengisi peran Aske Adelgaard di posisi bek kiri. Ini adalah kembalinya Dean James setelah terjerat kasus passportgate yang sempat membuatnya absen dari lapangan.

Pada pertandingan comeback-nya ini, Dean James menunjukkan performa yang solid. Ia tercatat menyentuh bola sebanyak 11 kali, melakukan dua aksi bertahan, mencatatkan satu sapuan, satu intersep, dan tiga kali pemulihan bola (recoveries). Kontribusinya membantu Go Ahead Eagles mencuri satu poin berharga dari Groningen, sebuah hasil yang tentu saja disambut gembira oleh tim dan para penggemar. Dean James mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali bermain sepak bola setelah melewati masa sulit akibat masalah passportgate. Ia mengakui bahwa kegiatan sehari-harinya berubah total sejak kasus tersebut mencuat. Ia sempat diparkir dari tim, tidak diizinkan bermain, dan bahkan dilarang menggunakan fasilitas klub. Kondisi ini memaksanya untuk berlatih secara mandiri, sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakkan. “Rasanya sangat aneh. Itu dimulai dua minggu lalu, ketika berita itu muncul di media. Saya tidak tahu harus berbuat apa, setelah itu saya diskors. Itu sangat aneh, rasanya seperti kembali ke masa pandemi corona. Saat itu, saya juga harus berlatih sendiri,” ujarnya, mengenang masa-masa sulitnya. \Dean James menceritakan kronologi bagaimana ia terjerat dalam kasus paspor yang melibatkan laporan dari NAC Breda, yang menjadi dalang utama di balik masalah tersebut. Kasus ini bermula setelah Go Ahead Eagles meraih kemenangan telak 6-0 atas NAC Breda. NAC Breda kemudian mengajukan protes dan meminta pertandingan diulang dengan alasan Dean James dianggap tidak sah. Dean James mengungkapkan bahwa ia menerima informasi mengejutkan dari Direktur Teknik Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop. Jan Willem van Dop menariknya dari gym dan menyampaikan bahwa NAC Breda telah mengajukan pengaduan terhadapnya. Dean James mengaku sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat itu. Setelah menerima informasi tersebut, Dean James segera mengambil langkah dengan menyewa pengacara untuk menyelidiki kasus tersebut bersama dengan klub dan agennya. Upaya keras yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil positif. Kasus ini berhasil diselesaikan dengan baik, dan Dean James dinyatakan tidak bersalah. “Untungnya, sekarang sudah terselesaikan,” ungkapnya dengan nada lega. \Kembalinya Dean James ke lapangan menjadi kabar gembira bagi Go Ahead Eagles dan para penggemarnya. Keputusan KNVB (Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda) yang menyatakan Go Ahead Eagles dan Dean James tidak bersalah dalam kasus passportgate menjadi titik balik penting. Selain Dean James, beberapa pemain lain yang sempat tersandung masalah paspor, seperti Nathan Tjoe, juga telah terbebas dari masalah tersebut. Justin Hubner menjadi satu-satunya pemain yang masih dalam proses penyelesaian masalah paspornya. Pemulihan ini memberikan angin segar bagi Go Ahead Eagles dalam menghadapi sisa musim kompetisi. Dengan kembali bermainnya Dean James, kekuatan tim diharapkan semakin meningkat. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki oleh bek Timnas Indonesia ini akan sangat berharga bagi tim dalam meraih target yang telah ditetapkan. Pernyataan Dean James tentang bagaimana ia melewati masa sulit ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Mentalitas yang kuat, dukungan dari klub dan agen, serta upaya penyelesaian masalah secara hukum, menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi tantangan yang ada. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk selalu memperhatikan aspek legalitas dan regulasi dalam dunia sepak bola





