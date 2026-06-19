Dealer Baru GAC AION dan Kolaborasi Strategis Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia

PT Juntu Technology Indonesia membuka dealer GAC AION di Jakarta dengan fasilitas 3S dan menjalin kerja sama dengan Grab serta Starvo untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan penguatan ekosistem energi baru di Indonesia.

Peresmian dealer baru GAC AION di Jakarta Pusat menjadi bagian dari strategi ekspansi jaringan nasional GAC Indonesia, yang juga memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik yang semakin diminati.

Pada kesempatan yang sama, PT Juntu Technology Indonesia menandatangani kerja sama strategis dengan Grab Strategic Cooperation guna mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kehadiran dealer tersebut tidak hanya memperkuat jaringan penjualan dan layanan GAC, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan energi baru nasional. Lokasi dealer berstandar 3S (Sales, Service, Spare Parts) di Jalan K.S. Tubun No. 21 menyediakan layanan penjualan, perawatan, purna jual, dan suku cadang asli untuk kepuasan pelanggan jangka panjang.

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, menyatakan bahwa pembukaan dealer ini adalah komitmen perusahaan untuk memperluas jaringan layanan dan mendekatkan produk kepada konsumen di berbagai wilayah. Ia mengharapkan jaringan dealer yang kuat dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik dan mendukung pengembangan ekosistem mobilitas berkelanjutan. Fasilitas fast charging yang hadir berkat kolaborasi PT Juntu Technology Indonesia dengan Starvo, operator jaringan pengisian daya listrik, diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna terkait ketersediaan infrastruktur pengisian untuk kebutuhan sehari-hari.

PT Juntu Technology Indonesia juga menandatangani kemitraan strategis dengan Grab Strategic Cooperation untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik GAC dalam ekosistem transportasi digital dan layanan mobilitas berbasis aplikasi. Kolaborasi ini sejalan dengan upaya pengurangan emisi karbon melalui kendaraan ramah lingkungan dan mengikuti kerja sama sebelumnya antara GAC dan Grab di tingkat regional Asia Tenggara. Perwakilan PT Juntu Technology Indonesia, Major Qin, menilai GAC memiliki visi jangka panjang, teknologi kompetitif, dan portofolio produk relevan untuk pasar Indonesia.

Kemasukan Juntu, yang didukung ICAP dan mitra strategis lainnya, menjadi sinyal positif kepercayaan investor global terhadap prospek industri kendaraan listrik nasional. Sepanjang 2026, GAC Indonesia mencatat pertumbuhan positif seiring minat masyarakat, dengan model seperti AION UT, AION V, AION Y Plus, dan HYPTEC HT mendapat respons baik.

Dengan bertambahnya jaringan dealer dan kolaborasi strategis, GAC optimistis dapat memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik berkualitas, memperkuat ekosistem nasional, serta mendukung target percepatan elektrifikasi toward masa depan mobilitas yang lebih bersih, cerdas, dan berkelanjutan





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