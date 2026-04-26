De’Longhi Perluas Pasar Mesin Kopi di Indonesia, Ikuti Tren Kopi Rumahan

Merek mesin kopi asal Italia, De’Longhi, terus berekspansi di pasar Indonesia yang terus berkembang, didorong oleh meningkatnya popularitas budaya ngopi di rumah dan gaya hidup home brewing coffee. De’Longhi menawarkan berbagai jenis mesin kopi dan layanan konsultasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Fenomena budaya ngopi di rumah semakin populer di berbagai penjuru Indonesia , mengubah cara masyarakat menikmati kopi. Lebih dari sekadar konsumen, banyak yang kini tertarik untuk menjadi barista rumahan, bereksperimen dengan berbagai resep dan teknik penyeduhan kopi.

Perkembangan ini membuka peluang besar bagi merek-merek mesin kopi, termasuk De’Longhi, yang melihat potensi pertumbuhan pasar yang signifikan di Indonesia, khususnya dalam segmen gaya hidup dan penyeduhan kopi rumahan. De’Longhi berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan produk berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan pengalaman menyeluruh kepada konsumen, mulai dari proses penyeduhan hingga perawatan alat. Martino Arlandi, Sales and Marketing Manager De’Longhi Indonesia, menekankan pentingnya berbagi pengalaman langsung dengan konsumen.

De’Longhi menawarkan beragam jenis mesin kopi, mulai dari mesin fully automatic yang praktis dan mudah digunakan, hingga mesin espresso manual yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi teknik penyeduhan seperti barista profesional. Lebih lanjut, De’Longhi menyediakan layanan konsultasi dengan coffee specialist yang siap membantu konsumen memilih mesin yang tepat, memahami teknik brewing yang optimal, dan memberikan tips perawatan alat kopi di rumah.

Strategi ekspansi De’Longhi di Indonesia semakin diperkuat dengan pembukaan gerai kedua di Surabaya, Jawa Timur, yang berlokasi di Ground Floor Galaxy Mall 1. Gerai ini dirancang sebagai 'concept store' yang memungkinkan konsumen untuk berinteraksi langsung dengan produk, mencoba berbagai fitur, dan merasakan pengalaman penyeduhan kopi secara nyata. Konsep serupa telah berhasil diterapkan di gerai pertama mereka di Maggiore Business Loft, Tangerang, Banten, menunjukkan bahwa konsumen modern mencari lebih dari sekadar transaksi jual beli.

De'Longhi Mesin Kopi Kopi Rumahan Home Brewing Ekspansi Pasar Gaya Hidup Indonesia

